Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Банки объяснили, что они на самом деле хотят от Wildberries и Ozon

Александр
Ранее стало известно, что ведущие российские банки недовольны программами лояльности маркетплейсов — из-за того, что те предоставляют скидки и кэшбэк при оплате внутренними платёжными средствами. Организации объяснили, что их позицию истрактовали неверно — они требуют обеспечения равного доступа покупателей к скидкам и акциям независимо от способа оплаты. Эта позиция была изложена в письме, направленном в Госдуму, которое попало в сеть.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides



Банки подчеркивают, что скидки должны быть доступны всем покупателям без привязки к конкретному банку-эмитенту карты. Ограничение акций только держателями карт собственных банков маркетплейсов, по их мнению, создаёт необоснованную наценку для клиентов других финансовых организаций и искусственно сужает выбор потребителей.

Представители банковского сектора отмечают, что в медиапространстве их позиция подаётся в СМИ неверно. Речь идёт не о сокращении количества акций, а о расширении аудитории, которая может ими воспользоваться. Финансовые институты готовы к открытому диалогу с регуляторами и маркетплейсами для поиска баланса между интересами бизнеса и потребителей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже заявила о проведении дополнительного анализа практики привязки скидок к определённым способам оплаты. Ранее с критикой подобных ограничений выступал и Центральный банк России, указывая на искажение конкурентной среды.

Примечательно, что принадлежащий «Сбербанку» маркетплейс «Мегамаркет» предоставляет повышенный кэшбэк обладателям карт этого банка с подпиской «СберПрайм»:



Он также начисляет баллы «Сберспасибо» при оплате картами «Сбербанка», а при выборе других платёжных инструментов кэшбэка нет:

-2
Cсылки по теме:
Ozon грозится повысить цены на все товары, если маркетплейсам в России запретят скидки
Цены на Ozon поднимутся из-за увеличения комиссий
OZON запускает новое приложение-маркетплейс. Что будет со старым?

Рекомендации

Рекомендации

Сбер вернул Apple Pay в Россию: как работает Вжух, здесь все что нужно знать
В Max появилась возможность, о которой пользователи Telegram и WhatsApp* даже не смеют мечтать
Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2727
tellurian
Мегамаркет был хорош в 2023 году. Ещё частично в начале 2024. Потом сами его убили. Скидки перестали давать. Спасибо за товары сейчас почти не найти. Цены сильно завышены.
Беру только алкоголь через них. Для меня это единственное, что ещё держит там.
51 минуту назад
#