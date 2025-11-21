Банки объяснили, что они на самом деле хотят от Wildberries и Ozon

Ранее стало известно , что ведущие российские банки недовольны программами лояльности маркетплейсов — из-за того, что те предоставляют скидки и кэшбэк при оплате внутренними платёжными средствами. Организации объяснили , что их позицию истрактовали неверно — они требуют обеспечения равного доступа покупателей к скидкам и акциям независимо от способа оплаты. Эта позиция была изложена в письме, направленном в Госдуму, которое попало в сеть. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Банки подчеркивают, что скидки должны быть доступны всем покупателям без привязки к конкретному банку-эмитенту карты. Ограничение акций только держателями карт собственных банков маркетплейсов, по их мнению, создаёт необоснованную наценку для клиентов других финансовых организаций и искусственно сужает выбор потребителей.Представители банковского сектора отмечают, что в медиапространстве их позиция подаётся в СМИ неверно. Речь идёт не о сокращении количества акций, а о расширении аудитории, которая может ими воспользоваться. Финансовые институты готовы к открытому диалогу с регуляторами и маркетплейсами для поиска баланса между интересами бизнеса и потребителей.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже заявила о проведении дополнительного анализа практики привязки скидок к определённым способам оплаты. Ранее с критикой подобных ограничений выступал и Центральный банк России, указывая на искажение конкурентной среды.Примечательно, что принадлежащий «Сбербанку» маркетплейс «Мегамаркет» предоставляет повышенный кэшбэк обладателям карт этого банка с подпиской «СберПрайм»:Он также начисляет баллы «Сберспасибо» при оплате картами «Сбербанка», а при выборе других платёжных инструментов кэшбэка нет: