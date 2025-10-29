Top.Mail.Ru

Банки организуют слежку за клиентами по требованию ФСБ

Артем
Фото: Unsplash

Банкам необходимо установить системы оперативно-розыскных мероприятий для хранения переписки до 2027 года.

Как пишет РБК, Федеральная служба безопасности включила банки в перечень организаций по распространению информации. Поскольку клиенты могут обмениваться сообщениями внутри приложений и на сайтах банка, ФСБ вправе потребовать установить систему мониторинга за контентом. Таким образом хранению подлежат сообщения, видео и прочие материалы, передачу которых поддерживает приложение. 

Сейчас в реестр оперативно-розыскных мероприятий входит «Сбербанк Онлайн» и  «Т-Банк». Крупнейшие банки пока не прокомментировали новые требования. 

Необходимые для хранения данных системы необходимо установить до 2027 года.
РБК
Bykolev
Предупрежден, значит, вооружён 🔫
час назад в 12:55
+263
acinatnas
Переписываться через приложения банков — такое себе извращение, даже без слежки.
час назад в 13:27
Volnorez Uraganov
+122
Volnorez Uraganov
А что разве до этого не было контроля, по моему все вообще связанное с телефоном , почтой ,интернетом отслеживается, отслеживается так же все нажатия на клавиатуре неважно механической или виртуальной , эти данные поступают к производителя девайсов
37 минут назад
YABLOKOFON
+362
YABLOKOFON
Только альтернативно одаренный гений будет в банках вести переписки
22 минуты назад
tellurian
+2684
tellurian YABLOKOFON
Речь про общение с операторами банков, я думаю. Между собой вроде нет общения. Я не встречал.
11 минут назад
Anatoly076
+380
Anatoly076
Я не удивлён новости. В этом году «контора» пригласила на встречу. Ссылаются на закон о связи. Требуют внедрить в код ресурса целый блок кода (сенсоры).

А механизм простой. Пишешь в форме обращения текст, а обратный адрес пишешь не свой а получателя! Например, пишешь коллеге «встреча в 12:00, кафе на пр.Мира 10» указываешь почту drug@mail.ru и идёшь на встречу к 12:00.

Только таким образом можно передавать координаты, пароли, явки и т.д. Кому надо так делают. Обычные пользователи и сейчас то не въехали что и зачем! 🤷🏻‍♂️😊
17 минут назад
