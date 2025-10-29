Банки организуют слежку за клиентами по требованию ФСБ

Банкам необходимо установить системы оперативно-розыскных мероприятий для хранения переписки до 2027 года.
Как пишет РБК, Федеральная служба безопасности включила банки в перечень организаций по распространению информации. Поскольку клиенты могут обмениваться сообщениями внутри приложений и на сайтах банка, ФСБ вправе потребовать установить систему мониторинга за контентом. Таким образом хранению подлежат сообщения, видео и прочие материалы, передачу которых поддерживает приложение.
Сейчас в реестр оперативно-розыскных мероприятий входит «Сбербанк Онлайн» и «Т-Банк». Крупнейшие банки пока не прокомментировали новые требования.
Необходимые для хранения данных системы необходимо установить до 2027 года.