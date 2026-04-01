Банки перестали давать кредиты тем, кто получает зарплату «в конверте»

С 1 апреля 2026 года в России вступили в силу изменения в порядке расчёта доходов заёмщиков, и они существенно ограничивают возможность получения кредитов для граждан с неофициальными источниками заработка. Центробанк уточнил правила, по которым банки определяют платёжеспособность клиентов: теперь поступления на счёт, не относящиеся к официальной зарплате, пенсии, социальным выплатам или доходам от аренды, потребуют дополнительного подтверждения. В случае отсутствия таких подтверждений кредитная организация вправе отказать заёмщику.

Ключевым изменением стал запрет для банков использовать собственные модели оценки надёжности, основанные на косвенных признаках. Ранее финансовые организации могли оценивать платёжеспособность клиента по среднему доходу в регионе и отрасли, его расходам или общему объёму поступлений на счёт. Теперь эта практика исключена, что делает невозможным выдачу кредитов без документального подтверждения каждого источника дохода.Новые правила в первую очередь затронут граждан, находящихся в «серой» зоне трудовых отношений. К ним относятся фрилансеры без юридического оформления, получатели зарплаты «в конверте», а также лица, существующие на содержании третьих лиц. Если раньше банк, видя высокий уровень трат клиента (например, 300 тысяч рублей в месяц), мог сделать вывод о его платёжеспособности и выдать кредит, то теперь это запрещено.Отдельную категорию составляют криптоинвесторы, которые также столкнутся с дополнительными сложностями при получении кредитов. Поскольку обращение криптовалют в России не урегулировано на законодательном уровне, такие доходы не могут быть подтверждены официальными документами. Это автоматически лишает владельцев цифровых активов возможности использовать их в качестве обоснования своей платёжеспособности при обращении в банк.Введение новых правил приведёт к снижению как общего количества выдаваемых кредитов, так и средних сумм заимствований. При этом сама мера направлена на улучшение точности оценки клиентов и уменьшение кредитных рисков для банковской системы.