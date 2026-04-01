Банки перестали давать кредиты тем, кто получает зарплату «в конверте»

Александр

С 1 апреля 2026 года в России вступили в силу изменения в порядке расчёта доходов заёмщиков, и они существенно ограничивают возможность получения кредитов для граждан с неофициальными источниками заработка. Центробанк уточнил правила, по которым банки определяют платёжеспособность клиентов: теперь поступления на счёт, не относящиеся к официальной зарплате, пенсии, социальным выплатам или доходам от аренды, потребуют дополнительного подтверждения. В случае отсутствия таких подтверждений кредитная организация вправе отказать заёмщику.

Ключевым изменением стал запрет для банков использовать собственные модели оценки надёжности, основанные на косвенных признаках. Ранее финансовые организации могли оценивать платёжеспособность клиента по среднему доходу в регионе и отрасли, его расходам или общему объёму поступлений на счёт. Теперь эта практика исключена, что делает невозможным выдачу кредитов без документального подтверждения каждого источника дохода.

Новые правила в первую очередь затронут граждан, находящихся в «серой» зоне трудовых отношений. К ним относятся фрилансеры без юридического оформления, получатели зарплаты «в конверте», а также лица, существующие на содержании третьих лиц. Если раньше банк, видя высокий уровень трат клиента (например, 300 тысяч рублей в месяц), мог сделать вывод о его платёжеспособности и выдать кредит, то теперь это запрещено.

Отдельную категорию составляют криптоинвесторы, которые также столкнутся с дополнительными сложностями при получении кредитов. Поскольку обращение криптовалют в России не урегулировано на законодательном уровне, такие доходы не могут быть подтверждены официальными документами. Это автоматически лишает владельцев цифровых активов возможности использовать их в качестве обоснования своей платёжеспособности при обращении в банк.

Введение новых правил приведёт к снижению как общего количества выдаваемых кредитов, так и средних сумм заимствований. При этом сама мера направлена на улучшение точности оценки клиентов и уменьшение кредитных рисков для банковской системы.

Источник:
Baza
Рекомендации

Комментарии

Вот и правильно а то что не человек то банкрот 🤣 сейчас 🫣
1 апреля 2026 в 15:31
Gabriel
Ну это просто смешно.
В итоге банк просто будет выдавать вместо кредита кредитную карту с нужным лимитом.
Да и если вы клиент банка от 10 лет и больше там и так уже в курсе вашей платежеспособности и трат.
А если vip клиент , то вообще будет всё быстро и просто.
В любом случае решение об одобрении кредита остается на усмотрение банка.
1 апреля 2026 в 15:55
nomer010 Gabriel
Не один год был випом в тинькове и это не помешало им заблочить счета. Потом восстановили по моей заяве через год и установили скрытый блок на снятие налички свыше 30тр. Банкам похер на всех. У них все хорошо.
1 апреля 2026 в 20:28
Gabriel nomer010
Больше 20 лет в альфе випом.
Личный манагер отзванивает раз в месяц по часам .
А когда по заграницам работал , а картами рулила моя жена звонил и просил подтвердить что я это я , а там кто-то ( моя жена ) тратит с моих карт.
Единственный раз когда меня не было в стране жене блокнули карту когда она крупную сумму дочери перевести хотела. Разблокировать я смог только лично, но перевод предложили сделать мне лично когда меня не было в стране.
С Тиньковым никогда не имел дел.
1 апреля 2026 в 21:16
Monder
А вечером 1 апреля знакомому без официального дохода одобрили. Значит не перестали
2 апреля 2026 в 01:34
