Банки рассказали, как сохранить доступ к деньгам при отсутствии мобильного интернета

Александр

С 5 мая в Москве, Санкт-Петербурге и других городах начались перебои с мобильным интернетом, причём в некоторых случаях недоступны даже сайты из белого списка. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «Билайна», «МегаФона», Т2 и Yota, у Т2 аналогичные перебои наблюдаются и в Московской области. На фоне этих событий крупнейшие банки выпустили рекомендации о том, как сохранить доступ к финансовым сервисам.

ВТБ порекомендовал клиентам переключиться на Wi-Fi и заранее настроить вход в приложение по биометрии или короткому коду, чтобы не зависеть от SMS-сообщений. «Сбербанк» дал аналогичные советы, а пользователям сервиса «СберБизнес» посоветовал настроить альтернативные способы авторизации — по ПИН-коду или QR-коду. «Т-Банк» также призвал клиентов заранее позаботиться о резервных способах входа в приложение. Кроме того, все три банка напомнили о возможности снять наличные через банкоматы в отделениях или на «Почте России», поскольку блокировки интернета на их работу обычно не влияют.

«Альфа-Банк» входит в перечень социально значимых сервисов, доступ к которым должен сохраняться при ограничениях мобильного интернета. «Газпромбанк», в свою очередь, предупредил клиентов, что в случае ограничений интернет-банк и мобильное приложение работать не будут, поскольку для их функционирования необходимо стабильное соединение.

Эксперты советуют записать номера горячих линий банков, USSD-команды для управления счётом и всегда иметь при себе небольшую сумму наличных. Чем лучше заранее проработан резервный сценарий, тем меньше паники возникает в момент отсутствия мобильного интернета и доступа к деньгам в банковском приложении.
