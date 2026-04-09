Банки РФ начнут открывать счета без присутствия клиента

Центробанк планирует разрешить банкам обслуживать клиентов дистанционно. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, ЦБ РФ разрабатывает экспериментально-правовой режим, который позволит банкам полноценно взаимодействовать с клиентами без их личного присутствия в отделении. Для этого финансовые учреждения должны будут использовать отечественное ПО, а для идентификации и подписания документов клиенту нужно будет пройти верификацию через «защищённый видеоканал». На первом этапе планируется разрешить открытие счетов, а позже и другие процедуры, в том числе получение кредитов.Национальный совет финансового рынка подтвердил разработку документа, сейчас он находится в стадии согласования с профильными ведомствами — ФСБ, Росфинмониторингом, Минфином и Минцифры. Одобрение должно произойти в первой половине 2026 года. «Ведомости» заявляют, что к эксперименту уже готовы присоединиться ВТБ, Альфа-банк и «Россельхозбанк».