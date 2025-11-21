Банки в бешенстве от цен на маркетплейсах и объединились против OZON и Wildberries

Главы пяти крупных российских банков объединились и направили в Госдуму письмо с предложением ввести новые запреты для маркетплейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Касательно второго пункта: скорее всего, речь идет о приоритете собственным способам оплаты маркетплейсов. На OZON товары стоят дешевле при оплате «Озон картой», а на Wildberries скидка дается за оплату «WB Кошельком».
Источник «Коммерсанта» в одном из банков, подписавшем письмо, говорит, что финорганизации буквально «в бешенстве» от описанных выше методик маркетплейсов. Они считают, что стоимость товаров не должна зависеть от способа оплаты, а любые продвижения скидок и промоакция должны быть запрещены — кроме случаев продажи собственных или социально важных товаров.
Госдума уже обсуждает с банками регулирование ценообразования на маркетплейсах. Присутствуют ли при этом представители маркетплейсов — неизвестно.