Банки в бешенстве от цен на маркетплейсах и объединились против OZON и Wildberries



Главы пяти крупных российских банков объединились и направили в Госдуму письмо с предложением ввести новые запреты для маркетплейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Касательно второго пункта: скорее всего, речь идет о приоритете собственным способам оплаты маркетплейсов. На OZON товары стоят дешевле при оплате «Озон картой», а на Wildberries скидка дается за оплату «WB Кошельком».



Источник «Коммерсанта» в одном из банков, подписавшем письмо, говорит, что финорганизации буквально «в бешенстве» от описанных выше методик маркетплейсов. Они считают, что стоимость товаров не должна зависеть от способа оплаты, а любые продвижения скидок и промоакция должны быть запрещены — кроме случаев продажи собственных или социально важных товаров.



Госдума уже обсуждает с банками регулирование ценообразования на маркетплейсах. Присутствуют ли при этом представители маркетплейсов — неизвестно.

Согласно источнику, свое участие в письме подтвердили «Альфа-банк» и «Совкомбанк»; по данным самого издания, подключились также «Т-банк», ВТБ и «Сбер». Оно предлагает властям страны запретить две распространенные практики маркетплейсов: инвестировать в промоакции и большие скидки, а также менять цену товаров в зависимости от способа оплаты.