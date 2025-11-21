Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Банки в бешенстве от цен на маркетплейсах и объединились против OZON и Wildberries

Олег
Потрачено

Главы пяти крупных российских банков объединились и направили в Госдуму письмо с предложением ввести новые запреты для маркетплейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, свое участие в письме подтвердили «Альфа-банк» и «Совкомбанк»; по данным самого издания, подключились также «Т-банк», ВТБ и «Сбер». Оно предлагает властям страны запретить две распространенные практики маркетплейсов: инвестировать в промоакции и большие скидки, а также менять цену товаров в зависимости от способа оплаты.

Касательно второго пункта: скорее всего, речь идет о приоритете собственным способам оплаты маркетплейсов. На OZON товары стоят дешевле при оплате «Озон картой», а на Wildberries скидка дается за оплату «WB Кошельком». 

Источник «Коммерсанта» в одном из банков, подписавшем письмо, говорит, что финорганизации буквально «в бешенстве» от описанных выше методик маркетплейсов. Они считают, что стоимость товаров не должна зависеть от способа оплаты, а любые продвижения скидок и промоакция должны быть запрещены — кроме случаев продажи собственных или социально важных товаров.

Госдума уже обсуждает с банками регулирование ценообразования на маркетплейсах. Присутствуют ли при этом представители маркетплейсов — неизвестно. 

-3
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
На OZON появился новый способ потратить деньги. Просто отдал и забыл
Центробанк и Сбербанк против скидок на маркетплейсах. У пользователей Wildberries и Ozon отнимут возможность экономить?
Ozon грозится повысить цены на все товары, если маркетплейсам в России запретят скидки

Рекомендации

Рекомендации

Сбер вернул Apple Pay в Россию: как работает Вжух, здесь все что нужно знать
В Max появилась возможность, о которой пользователи Telegram и WhatsApp* даже не смеют мечтать
Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+6479
Вася Вотафаков
Я вот одного не пойму. А что мешает самим этим ребятам сделать скидку допустим 5% на покупки озон и вб. В чем проблема то? Там же не запрещено оплачивать другой картой. Вот на Али допустим я оплачиваю Яндексом потому что кэшбек у них 5%. Мелочь а приятно.
2 часа назад в 12:13
#
tellurian
+2725
tellurian Вася Вотафаков
Вот вот. Пусть сделают отдельную категорию кешбэка за покупки на маркетплейсах. Я уже буду думать и считать, чем платить.
На самом верху две группировки между собой грызутся.
2 часа назад в 12:46
#
+340
просто дед Вася Вотафаков
Вообще хороший вариант. Тут правда еще вопрос в том что цена на маркете в моменте показывается ниже при отплате картой ВБ или озон и психологически конечно толкает к покупке их картами. Но если бы был такой раздел с кэшбеком в альфе или сбере то вообще никаких проблем, сам бы подключал
час назад в 13:22
#
+340
просто дед
Копирну сюда одну мысль для ознакомления.

Потому что они от этого не получают ровным счетом ничего. Эквайринг меньше будет, чем потом кэшбек отдадут, все кэшбеки больше 1-2% финансируются за счет партнерского соглашения банка с организациями.

А ВБ переведет половину СПП в скидку по карте, и будет по карте ВБ скидка 20% и СПП 20%, ВБ может так докрутить, а кэшбек уже не докрутить от банка до таких %. + Кэшбек возвращается через время, а тут скидка в реальном времени
час назад в 13:26
#