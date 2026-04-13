Банковская система в РФ необратимо меняется с новыми поправками против мошенников

Олег


Власти РФ подготовили доработанный пакет антифрод-закона, который вводит новые меры борьбы с мошенниками. О нем написали в Forbes. 

Согласно источнику, Минцифры направило поправки под общим названием «Антифрод 2.0» главе комитета Госдумы по информполитике Сергею Боярскому. Пакет включает в себя довольно масштабные изменения в сфере связи, банковских услуг и электронных платежей. Часть из них вступает в силу 1 марта 2027, другие — с 1 сентября 2027, третьи с 1 января 2028. 

Основное нововведение — механизм компенсации россиянам средств, украденных мошенниками. Гражданин, который подозревает, что против него совершены мошеннические действия, сможет подать через «Госуслуги» запрос, откуда он попадает в ГИС «Антифрод». Операторов связи обяжут выявлять телефонные номера, задействованные в мошенничестве, и тоже отправлять их в ГИС «Антифрод», параллельно прекращая по ним оказание услуг. Возврат похищенных средств от оператора предусмотрен, если: 

  1. абонентский номер клиента указан в договоре с банком;
  2. перевод совершен после телефонного звонка или СМС с этого же абонентского номера;
  3. оператор нарушил требования по работе с ГИС «Антифрод» (не направил в систему информацию о номере потенциальной жертвы мошенника и не приостановил услуги связи и/или пропуск трафика по номеру злоумышленника);
  4. банк выполнил требования закона «О национальной платежной системе» в отношении спорных переводов;
  5. по счету клиента не было приостановок или отказов в проведении операций с платежными картами;
  6. в базе данных о несанкционированных переводах нет информации о подобных попытках в отношении этого физлица;
  7. клиент обратился за возмещением не позднее десяти рабочих дней после перевода;
  8. есть постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств.

Помимо этого, документ предусматривает создание единой базы платежных карт, куда банки будут передавать данные всех карт клиентов вместе с их ИНН. 



Банки смогут отказать в операциях при наличии признаков воздействия вредоносного ПО и уведомить клиента о причинах отказа. Перевод всё равно можно будет совершить, но при личном присутствии клиента или его представителя. Если клиент подтверждает приостановленный перевод удаленно, то в течении 6 часов банк может отложить его исполнение, или отказать повторно. Если 6 часов истекли, перевод обязаны провести. Получить компенсацию похищенных денег от банка в течение 30 дней после обращения клиента можно будет, если: 

  1. операция имела признаки проведения без добровольного согласия клиента (на основании данных из ГИС «Антифрод»);
  2. клиент обратился с требованием возмещения не позднее десяти рабочих дней после перевода (если он был совершен после телефонного звонка или СМС);
  3. у клиента есть постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения. 

Малозаметная, но важная деталь: пакет предпишет хостинг-провайдерам запрет на предоставление мощностей тем ресурсам и сетям, которые обеспечивают доступ к запрещенной информации. 

«На данный момент поправки ко второму чтению согласовываются с заинтересованными ведомствами. Финальной версии документа нет», — Минцифры. 
Источник:
Forbes
Cсылки по теме:
Власти РФ готовят закон, который позволит облагать налогом банковские переводы физлиц
Банки РФ начнут открывать счета без присутствия клиента
Банки перестали давать кредиты тем, кто получает зарплату «в конверте»

За такие переводы в 2026 году банк заблокирует ваши деньги
В iOS 26.4 появится функция, которую ждали все
На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!

