Банковская система в РФ необратимо меняется с новыми поправками против мошенников

Власти РФ подготовили доработанный пакет антифрод-закона, который вводит новые меры борьбы с мошенниками. О нем написали в Forbes.

абонентский номер клиента указан в договоре с банком; перевод совершен после телефонного звонка или СМС с этого же абонентского номера; оператор нарушил требования по работе с ГИС «Антифрод» (не направил в систему информацию о номере потенциальной жертвы мошенника и не приостановил услуги связи и/или пропуск трафика по номеру злоумышленника); банк выполнил требования закона «О национальной платежной системе» в отношении спорных переводов; по счету клиента не было приостановок или отказов в проведении операций с платежными картами; в базе данных о несанкционированных переводах нет информации о подобных попытках в отношении этого физлица; клиент обратился за возмещением не позднее десяти рабочих дней после перевода; есть постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств.

операция имела признаки проведения без добровольного согласия клиента (на основании данных из ГИС «Антифрод»); клиент обратился с требованием возмещения не позднее десяти рабочих дней после перевода (если он был совершен после телефонного звонка или СМС); у клиента есть постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения.

«На данный момент поправки ко второму чтению согласовываются с заинтересованными ведомствами. Финальной версии документа нет», — Минцифры.

Согласно источнику, Минцифры направило поправки под общим названием «Антифрод 2.0» главе комитета Госдумы по информполитике Сергею Боярскому. Пакет включает в себя довольно масштабные изменения в сфере связи, банковских услуг и электронных платежей. Часть из них вступает в силу 1 марта 2027, другие — с 1 сентября 2027, третьи с 1 января 2028.Основное нововведение — механизм компенсации россиянам средств, украденных мошенниками. Гражданин, который подозревает, что против него совершены мошеннические действия, сможет подать через «Госуслуги» запрос, откуда он попадает в ГИС «Антифрод». Операторов связи обяжут выявлять телефонные номера, задействованные в мошенничестве, и тоже отправлять их в ГИС «Антифрод», параллельно прекращая по ним оказание услуг. Возврат похищенных средств от оператора предусмотрен, если:Помимо этого, документ предусматривает создание единой базы платежных карт, куда банки будут передавать данные всех карт клиентов вместе с их ИНН.Банки смогут отказать в операциях при наличии признаков воздействия вредоносного ПО и уведомить клиента о причинах отказа. Перевод всё равно можно будет совершить, но при личном присутствии клиента или его представителя. Если клиент подтверждает приостановленный перевод удаленно, то в течении 6 часов банк может отложить его исполнение, или отказать повторно. Если 6 часов истекли, перевод обязаны провести. Получить компенсацию похищенных денег от банка в течение 30 дней после обращения клиента можно будет, если:Малозаметная, но важная деталь: пакет предпишет хостинг-провайдерам запрет на предоставление мощностей тем ресурсам и сетям, которые обеспечивают доступ к запрещенной информации.