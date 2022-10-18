МИР Банковские карты

Банковские карты «МИР» стали еще бесполезнее

Олег

МИР


Российские банковские карты «МИР» перестали принимать еще в одной стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За последний месяц сразу несколько стран СНГ и их банков отказались работать с российской платежной системой «МИР». Главная причина — опасения вторичных санкций, которыми пригрозили США за сотрудничество с Россией. В результате Армения, КазахстанТурция и другие страны ограничили работу росссийских банковских карт.

Теперь список «отказников» пополнился еще одной страной и двумя банками. Киргизские «Бакай Банк» и «Доскредобанк» с 17 октября 2022 года официально перестали обслуживать карты платежной системы «МИР». Еще один киргизский банк «Компаньон» принял похожее решение 4 октября, правда отказался обслуживать карты не всех, а лишь определенных банков.
  • «Временно приостанавливается обслуживание карт НСПК (Национальной системы платежных карт) "Мир" в устройствах банка», — «Бакай Банк»
  • «Приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК "Мир" в эквайринговой сети банка», — «Доскредобанк».
Новые правила означают, что владелец банковской карты «МИР» не сможет снять наличные в банкоматах указанных организаций, а также безнелично оплатить покупку в терминалах, которые они обслуживают.

Банки Киргизии начали работать с картами «МИР» в 2019 году. Всего в стране 23 коммерческих банка. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+1
Aleks Vlasov
Пора карту МИР переименовать, она уже своему названию не соответствует
2 часа назад в 13:29
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kardigan
+2832
kardigan
Важно, что пока в моём банкомате работает! Пока ни куда не собираюсь, а потому претензий не имею.
32 минуты назад
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