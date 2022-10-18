Банковские карты «МИР» стали еще бесполезнее

Российские банковские карты «МИР» перестали принимать еще в одной стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
За последний месяц сразу несколько стран СНГ и их банков отказались работать с российской платежной системой «МИР». Главная причина — опасения вторичных санкций, которыми пригрозили США за сотрудничество с Россией. В результате Армения, Казахстан, Турция и другие страны ограничили работу росссийских банковских карт.
Теперь список «отказников» пополнился еще одной страной и двумя банками. Киргизские «Бакай Банк» и «Доскредобанк» с 17 октября 2022 года официально перестали обслуживать карты платежной системы «МИР». Еще один киргизский банк «Компаньон» принял похожее решение 4 октября, правда отказался обслуживать карты не всех, а лишь определенных банков.
- «Временно приостанавливается обслуживание карт НСПК (Национальной системы платежных карт) "Мир" в устройствах банка», — «Бакай Банк»
- «Приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК "Мир" в эквайринговой сети банка», — «Доскредобанк».
Банки Киргизии начали работать с картами «МИР» в 2019 году. Всего в стране 23 коммерческих банка.