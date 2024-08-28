Ослепительно розовый «Барбифон» представлен официально. Цена — подарок

Олег

Фото: HMD


Компания HMD, которая владеет брендом Nokia, представила Barbie Phone — звонилку для фанатов одноименного фильма за небольшие деньги. О новинке написали в Gizmochina.

Согласно источнику, HMD Barbie Phone выполнен в форм-факторе классической раскладушки из 2000-х годов. Внешний дисплей 1,77 дюйма прикрыли зеркальной поверхностью, в верхней части которой разместились VGA-камера и вспышка. Внутри скрывается дисплей 2,8 дюйма, бюджетный чип Unisoc T107, 64 Мб оперативной памяти и 128 Мб встроенной. Хранилище можно расширить с помощью microSD до 32 Гб. Телефон работает на S30+ OS.

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Фото: HMD
Фото: HMD 

Производитель обещает автономность до 9 часов в режиме разговора. В телефоне также есть Bluetooth 5.0, USB-C, разъем 3,5 мм для наушников, FM-радио и MP3-плеер. Продается шедевр за 129 евро, что по текущему курсу составляет около 13 000 рублей. Телефон будет хорошим и не очень дорогим подарком для ребенка или фаната розовой эстетики фильма «Барби». 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Dmitriy
+1107
Dmitriy
Ребятки эпохой только ошиблись немного, опоздали лет на 20-25...
2 часа назад в 15:16
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