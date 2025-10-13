Baseus представила EnerGeek GX11 — первый пауэрбанк со встроенным 4G-роутером

Китайский производитель прикольных аксессуаров Baseus представил внешний аккумулятор EnerGeek GX11 4G MiFi — гибридное устройство, сочетающее в себе аккумулятор на 20 000 мАч с быстрой зарядкой до 67 Вт и встроенным LTE-маршрутизатором. Это первый в мире продукт, предлагающий столько функций в одном девайсе.
Устройство позволяет одновременно подключать до 10 гаджетов и обеспечивает скорость загрузки до 150 Мбит/с. Бонусом покупатели получают месячный тарифный план с 1 ГБ данных по всему миру. Дополнительный трафик можно приобрести через приложение Baseus MiFi.
Сам внешний аккумулятор поддерживает протоколы USB-C PD и USB-A QC, что обеспечивает максимальную выходную мощность в 67 Вт. Он может заряжать ноутбуки, планшеты и смартфоны. Всего на корпусе 3 порта (18 Вт + 18 Вт + 12 Вт). По данным Baseus, девайс может работать до 114 часов в режиме Wi-Fi.
Baseus EnerGeek GX11 уже продаётся в некоторых странах по цене $130.