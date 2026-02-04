Top.Mail.Ru

Baseus выпустила флагманский пауэрбанк на 200 Вт. Он может зарядить вообще всё

Китайский производитель гаджетов Baseus представил EnerGeek GR11 — флагманский портативный аккумулятор мощностью 200 Вт с батареей ёмкостью 25000 мАч и двумя встроенными кабелями USB-C.

В Baseus EnerGeek GR11 используются пять литий-ионных элементов автомобильного класса 21700, обеспечивающих суммарную энергетическую емкость 90 Вт·ч. Он обеспечивает достаточно энергии для зарядки нескольких смартфонов и может поддерживать работу ноутбуков. Общая выходная мощность достигает 200 Вт, что довольно много для этого класса устройств.



Кроме того, Baseus EnerGeek GR11 оснащён выдвижным кабелем USB-C мощностью до 140 Вт и съёмным кабелем USB-C, который также служит ремешком. На корпусе расположено три порта: 1х USB-A и 2х USB-C. Также девайс поддерживает различные протоколы быстрой зарядки, включая PD 3.1, PPS, UFCS, QC 3.0 и фирменные стандарты Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo и Vivo.

Сам аккумулятор заряжается при максимальной мощности в 140 Вт за 1 час 45 минут. Также на корпусе есть цифровой дисплей, отображающий процент заряда батареи, входную или выходную мощность и приблизительное оставшееся время зарядки или разрядки. Для отвода тепла при высоких нагрузках тут используется трехслойная система охлаждения с аэрокосмическим графеном, аэрогелевой изоляцией и датчики с ИИ.



Baseus EnerGeek GR11 уже продаётся в некоторых странах по цене ~$62.
