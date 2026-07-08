Baseus выпустила идеальный пауэрбанк для iPhone. Он тонкий, быстрый и недорогой

Популярный производитель аксессуаров Baseus представил внешний аккумулятор Picogo Air AM71, главным преимуществом которого стали компактные размеры. Толщина устройства составляет всего 6,9 мм, а вес — 105 г.Компания заявляет, что использовала ультратонкие компоненты, аккумулятор высокой плотности и алюминиевый корпус. Несмотря на небольшие размеры, модель получила систему охлаждения с аэрогелем и графеновым слоем для отвода тепла при беспроводной зарядке. Поверхность корпуса также получила рифленую текстуру для улучшения пассивного охлаждения.Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. По данным Baseus, устройство способно зарядить стандартный iPhone примерно до 68%, а Pro Max — до 60%. Поддерживается беспроводная зарядка мощностью до 15 Вт и проводная через USB-C мощностью до 22,5 Вт.Дополнительно Picogo Air AM71 получил встроенный NFC-модуль для подключения к фирменному приложению, где можно проверить заряд, температуру и состояние батареи. Также предусмотрена функция медленной зарядки после достижения 80% для снижения износа аккумулятора смартфона.Baseus Picogo Air AM71 доступен в черном и серебристом цветах по цене $69,99.