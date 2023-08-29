Baseus выпустила странный MagSafe-пауэрбанк для iPhone со встроенным кабелем

Китайский бренд Baseus представил новинку — powerbank для iPhone с магнитным креплением. О нем пишут в Gizmochina.Согласно источнику, аксессуар представляет собой небольшой портативный зарядник номинальной емкостью 10000 mAh — обычно такие банки отдают примерно 6000-6500 mAh реального заряда. Powerbank имеет магнитное крепление MagSafe, но при этом оснащен… встроенным кабелем, что выглядит весьма странно.