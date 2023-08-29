Baseus выпустила странный MagSafe-пауэрбанк для iPhone со встроенным кабелем

Олег

Китайский бренд Baseus представил новинку — powerbank для iPhone с магнитным креплением. О нем пишут в Gizmochina.

Baseus

Согласно источнику, аксессуар представляет собой небольшой портативный зарядник номинальной емкостью 10000 mAh — обычно такие банки отдают примерно 6000-6500 mAh реального заряда. Powerbank имеет магнитное крепление MagSafe, но при этом оснащен… встроенным кабелем, что выглядит весьма странно.

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Похоже, Baseus решила угодить сразу всем: зарядное устройство можно прикрепить магнитом и подключить кабелем, причем на выбор при покупке доступны варианты с USB-С и Lightning. «Банка» поддерживает сквозную зарядку — то есть, её можно примагнитить к iPhone и заряжать его по Qi, при этом сам powerbank будет заряжаться от стороннего блока питания через встроенный кабель.

Мощность беспроводной зарядки вендор не указывает, а по кабелю блок может отдать до 20 Ватт. Он уже продается в Китае по цене около $24, но заказать девайс за пределами страны пока нельзя. Впрочем, это не беда: на AliExpress уже есть подобные пауэрбанки от той же Baseus

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Источник:
Gizmochina
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