Baseus выпустила странный MagSafe-пауэрбанк для iPhone со встроенным кабелем

Китайский бренд Baseus представил новинку — powerbank для iPhone с магнитным креплением. О нем пишут в Gizmochina.
Согласно источнику, аксессуар представляет собой небольшой портативный зарядник номинальной емкостью 10000 mAh — обычно такие банки отдают примерно 6000-6500 mAh реального заряда. Powerbank имеет магнитное крепление MagSafe, но при этом оснащен… встроенным кабелем, что выглядит весьма странно.
Согласно источнику, аксессуар представляет собой небольшой портативный зарядник номинальной емкостью 10000 mAh — обычно такие банки отдают примерно 6000-6500 mAh реального заряда. Powerbank имеет магнитное крепление MagSafe, но при этом оснащен… встроенным кабелем, что выглядит весьма странно.
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Похоже, Baseus решила угодить сразу всем: зарядное устройство можно прикрепить магнитом и подключить кабелем, причем на выбор при покупке доступны варианты с USB-С и Lightning. «Банка» поддерживает сквозную зарядку — то есть, её можно примагнитить к iPhone и заряжать его по Qi, при этом сам powerbank будет заряжаться от стороннего блока питания через встроенный кабель.
Мощность беспроводной зарядки вендор не указывает, а по кабелю блок может отдать до 20 Ватт. Он уже продается в Китае по цене около $24, но заказать девайс за пределами страны пока нельзя. Впрочем, это не беда: на AliExpress уже есть подобные пауэрбанки от той же Baseus.
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