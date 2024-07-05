Баста, Ноггано, INSTASAMKA, Дима Билан, более 100 инфлюенсеров, сотни активностей, а также секретный гость — VK Fest 2024 представил программу в Москве

В Москве 13 и 14 июля VK Fest впервые пройдёт в «Лужниках» — на одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира. На фестивале выступят поп-артисты, инди-звёзды и фрешмены, более 100 инфлюенсеров встретятся с поклонниками. Посетителей ждут лекции от экспертов, паблик-токи, развлечения для детей, квесты и квизы с подарками, танцевальные батлы, интерактивные площадки, выставки, мастер-классы и фуд-корт. Гости смогут принять участие в активностях локаций «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей» и на партнёрских площадках.
Фестивальная площадка в Москве будет работать в каждый из дней VK Fest с 11:00 до 23:00. Достаточно скачать приложение VK Fest, чтобы программа и актуальная информация о фестивале всегда были под рукой. В нём есть раздел с квестами — их можно пройти во время события и получить в подарок мерч.
Музыкальный лайнап VK Fest в МосквеВ первый день фестиваля, 13 июля, на Синюю сцену фестиваля выйдут Баста, Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, OG Buda + MAYOT, Xcho, Валя Карнавал и SHAMAN. На Белой сцене выступят Три дня дождя, OBLADAET, тринадцать карат, SODA LUV, Кишлаĸ, LOVV66, Toxi$, Limba, BUSHIDO ZHO, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. На Фиолетовой сцене треки исполнят SATI ETHNICA, JANAGA, Минаева, «Обстоятельства», EIGHTEEN, Миша Хорев, ВЕСНУШКА, DAASHA, 5УТРА и KHVICHA LUCCA.
В последний день VK Fest, 14 июля, на Синей сцене выступит специальный гость, имя которого будет в секрете до его выхода к зрителям. На этой сцене свои хиты исполнят Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и INSTASAMKA. Посетителей ждёт шоу VK Мегамикс, во время которого выступят артисты и группы 1990-х и 2000-х годов: Шура, «Отпетые мошенники», «На-На», Доминик Джокер, «Рок-Острова», Никита, Антоха MC с трибьютом Михея, Вадим Самойлов «Агата Кристи». На Белую сцену выйдут Ноггано, 25/17, WildWays, Jane Air, Loc-Dog, THE DAWLESS + KACCETA, масло черного тмина, 10AGE, BY Индия и LYRIQ. На Фиолетовой сцене выступят Thomas Mraz, Pompeya, Kristina Si, Amirchik, AFÈLIA, BLIZKEY, МЭЙКС, GRILLYAZH и ASAMMUELL.
Традиционно на фестивале будет синяя дорожка, по которой пройдут выступающие и приглашённые звёзды, актёры, спортсмены и другие знаменитые гости. Они появятся перед зрителями в ярких образах, устроят для них шоу, музыканты исполнят свои треки в необычном формате. С артистами в неформальной обстановке пообщаются звёздные ведущие.
Трансляция VK Fest ВКонтактеVK Fest проведёт прямую трансляцию с московского open-air. Пользователи ВКонтакте смогут увидеть в прямом эфире события Синей и Белой сцен, в студии Владимира Маркони и на синей дорожке. Команда VK Fest покажет самые яркие моменты с фестивалей в Уфе, Красноярске, Сириусе и Санкт-Петербурге. Посмотреть, как open-air проходил в 2024 году и какие сюрпризы он готовит в Москве, можно будет в сообществе VK Fest. Трансляция с площадки «Знание.Лекторий» пройдёт в официальном сообществе российского общества «Знание».
Выступления на Синей сцене, активности на синей дорожке, интервью с селебрити из студии Владимира Маркони и сюжеты из городов проведения фестиваля будут переведены на русский жестовый язык. В этом помогут эксперты московского театра неслышащих актёров «Недослов» и переводчицы Катерина Кононенко, Мария Зизина и Маргарита Старцева.
Каких блогеров можно будет увидеть на фестивалеГероями зоны инфлюенсеров на VK Fest станут более 100 лидеров мнений. Среди них — Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, «Импровизаторы» Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов.
Зрителей ждут выступления музыкантов-блогеров и комиков, встречи с лидерами мнений, автограф-сессии, спортивные челленджи с участием знаменитостей, съёмки шоу, игры, конкурсы и розыгрыши призов. Самые активные фанаты получат возможность выступить вместе с кумирами.
Хедлайнерами тематической сцены станут Влад А4, k-pop-группа W24, «Импровизаторы» Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов.
На сцену инфлюенсеров выйдут Милана Хаметова, AminKa, Kamil KiKiDo, Yan Dilan, Вадим Спириденков, Viki Show, Катя Адушкина, NANSI & SIDOROV, Даша Дошик, Катя EKATZE, MILANA STAR, Риви и Марк А4. Собственные шоу подготовили участники творческих объединений The Hype House Rus, ЦУ Е ФА и лейбла LIGA: Супер Стас, Даник и Алексей Столяров. Специальными гостями VK Fest станут Джиган, Оксана Самойлова и Слава Бустер. Раздавать автографы и делать снимки с фанатами будут MIA BOYKA, Тимати, Валя Карнавал, Софи Шайн, Серёжа OMG, Наташа Гасанханова, Фрося, Алексей Столяров, INSTASAMKA и ещё десятки интернет-звёзд. Список будет дополняться.
На территории фестиваля будет работать Школа инфлюенсеров. Её учеников ждут уроки по созданию контента от более чем 50 топовых знаменитостей. После квестов и общения со звёздными учителями гости познакомятся с директором Школы.
Зона «Спорт» для самых активных гостей• В лаундж-зоне спортивного портала «Чемпионат» можно будет сыграть в EA FC 2024 на PlayStation 5, настольный футбол и Subsoccer, принять участие в квизах и челленджах.
• ФК «Локомотив» подготовит для зрителей выставку наград из музея клуба, настольный футбол, фиджитал-турнир по EA Sports FC 24 на PlayStation и розыгрыш подарков. На площадке пройдёт фан-встреча с действующими футболистами «Локомотива» — можно будет взять автограф или сделать с ними селфи на фоне трофеев.
• Около 50 лет ФК «Спартак-Москва» проводил домашние матчи на стадионе «Лужники». В красно-белом шатре команды пройдут паблик-токи со знаменитыми футболистами и фанатами «Спартака», автограф-сессия и караоке-вечер с исполнением гимна клуба «Знаешь ли ты». Можно будет купить мерч «Спартака» и получить задания для квеста по «Лужникам».
• Оба дня ХК «Спартак» будет проводить автограф-сессии с хоккеистами. Среди участников — Николай Голдобин, Павел Порядин, Иван Морозов, Ансель Галимов, Дмитрий Вишневский, Андрей Миронов.
• ФК «Торпедо Москва» в честь своего столетия приглашает гостей VK Fest пройти челленджи от футболистов и тренеров, поиграть в кикер и поучаствовать в розыгрыше подарков.
• В бренд-зоне чемпионата КХЛ будет выставлен Кубок Гагарина, с которым каждый желающий сможет сделать фото. На площадке пройдут автограф-сессии со со звёздными игроками Спартака, Металлурга, ЦСКА и Динамо, диджей-сет, соревнования о дриблингу, слингу, эластики, хоккейному кикеру. Гости могут обняться и сфотографироваться с маскотом КХЛ — йети Крутом.
• FONBASE организует активности для поклонников разных видов спорта. Гости площадки смогут увидеть длинные баскетбольный и футбольный матчи от 2Drots, команда FONBASE умножит общий счёт и переведёт его на благотворительность. Пройдут автограф-сессии с хоккеистом Александром Овечкиным и баскетболистом Андреем Кириленко.
• ПФК ЦСКА проведёт мастер-класс по футболу и фан-встречу с вратарём Игорем Акинфеевым. Желающие смогут принять участие в соревнованиях по киперболу — особому виду футбола, где победа определяется серией пенальти.
• Зона гребных видов спорта AAA КЛУБ организует на фестивале гонки на тренажёрах, имитирующих академическую и байдарочную греблю. Среди звёздных гостей площадки — олимпийские чемпионы по гребле на байдарках Юрий Постригай и Александр Дьяченко.
• Команда «ДВИЖЕНИЕ Battle» устроит танцевальный батл для всех возрастов по современным направлениям хореографии.
• Всероссийская федерация волейбола познакомит зрителей с новыми видами спорта — текволи и перекрёстным волейболом. На площадке гости VK Fest смогут принять участие в турнирах по пляжному волейболу и гигантболу, посетить мастер-классы и автограф-сессии со знаменитыми спортсменами — среди них будет игрок «Динамо», серебряный призёр Олимпийских игр Денис Богдан.
• Федерация бокса России организует серию мастер-классов от знаменитых боксёров. Зрители могут получить автографы, сделать совместные селфи с олимпийскими чемпионами и проверить свой удар на силомере.
• Уралхим Run Factory проведёт тестирование по технике бега и езде на лыжах на специальных тренажёрах. Любители бега смогут принять участие в квесте на скорость и выиграть фирменный мерч Уралхим Run Factory — носки, футболки и стикерпаки.
• «Мой спортивный район» проведёт фитрок-тренировку по танцевальным упражнениям с барабанными палочками. На площадке пройдут занятия по зумбе и интерактивная викторина о ЗОЖ.
• Doaflip ACTION PARK подготовил для гостей батутную зону, стену для бега с подушкой безопасности, зону свободного падения и полосу препятствий «лава-пол». Поклонники виртуального спорта могут поиграть в PlayStation 5.
• Русская шахматная школа по предварительной регистрации проведёт турниры для детей и взрослых. На площадке пройдёт сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Георгием Кастаньедой, мастер-классы от тренера школы, игры на большой шахматной доске с ростовыми фигурами, викторины и конкурсы.
• Полоса препятствий от организаторов спортивных массовых мероприятий «Лига Героев» проверит гостей VK Fest на силу, скорость и баланс.
• Ассоциация гольфа России предлагает потренироваться на мини-гольф-дорожках и поучаствовать в конкурсах. Среди призов — фирменная кепка гольфиста и сертификат на игру
• «Академия Будущего» приглашает гостей на шоу фристайлеров и на футбол в одни ворота. У гостей будет возможность забить как можно больше голов за отведённое время.
• Регби-клуб ЦСКА подготовит для посетителей полосу препятствий. Известный спортсмен поможет её участникам проявить тактические, силовые, скоростные навыки, освоить ловлю мяча и проверить себя на меткость.
• Федерация хоббихорсинга организует встречу с ведущим пони-спортсменом страны, а приглашённый тренер проведёт мастер-класс по этому виду спорта.
• Команда RESHAPE каждый час будет проводить мастер-классы по растяжке, фитбоксингу, танцам и функциональной йоге. Все желающие могут попробовать удержаться на баланс-борде, показать себя в бадминтоне, шахматах, спортивных челленджах и слэклайне — хождении по стропе
• REC Гран-при Авто Mail.ru проведёт выставку экипажей-участников. Посетители VK Fest получат возможность сфотографироваться с экспонатами легендарных авто.
• В зоне фитмост гости смогут попробовать себя в акробатике под присмотром профессионалов и заняться функциональными тренировками. На этой площадке предлагают расслабиться в чил-зоне, поучаствовать в квестах и лотерее.
• Отдохнуть можно будет в чил-зоне Спортс — на пуфах и шезлонгах под зонтами. Посетителей фестиваля ждёт интерактив — огромный автомат-хватайка. Любой человек может занять место крана, чтобы собрать себе подарки.
• На площадке SMP Racing гостям предложат проверить навыки вождения на болидах и симуляторах. Отдельно будут выставлены спорткары, которые участвовали в реальных гонках: рядом с авто можно будет сфотографироваться.
• Центр художественной гимнастики № 1 проведёт тренировки и мастер-классы с участием знаменитых спортсменок и тренеров. Гости узнают, как создаются образы для соревнований, и смогут сделать снимки в фотозоне.
• На территории Ассоциации студенческого баскетбола пройдут конкурсы трёхочковых бросков, свободные игры, тренировки, мастер-классы от известных баскетболистов и тренеров и другие активности.
Зона «Семья» для детей и их родителей• На площадке анимационной компании «Ярко» можно будет посмотреть мультфильмы, сделать татуировку, яркую причёску и блестящий макияж, нарисовать и отправить друзьям открытку. Юных гостей ждут соревнования на свежем воздухе и танцевальный мастер-класс.
• Телеканал CTC Kids подготовит батут в виде кота Кубокота из программы «Развлечёба», автомат-хватайку с призами, бассейн с шариками и бьюти-уголок с блёстками и яркими прядками для волос.
• Анимационная студия «Мельница», которая подарила зрителям «Три богатыря», «Лунтика» и «Барбоскиных», предложит гостям попрыгать на батуте, сыграть в футбол с Дружком Барбоскиным, сделать блестящий аквагрим, поучаствовать в розыгрыше призов и сфотографироваться с Лунтиком в 3D-фотозоне.
• На площадке телеканала «Мульт» можно будет принять участие в беспроигрышной викторине, сделать фото и поиграть с героями мультсериала «Ми-ми-мишки» Кешей и Тучкой, Мией из «Кошечек-собачек» и Бубликом из мультсериала «Геройчики». Гостей ждёт фотозона с большим надувным Цыпой — персонажем «Ми-ми-мишек».
• «Музей Магии на Арбате» научит делать фокусы, проведёт интерактивные экскурсии, шоу иллюзионистов и розыгрыш призов.
• Стилисты и визажисты NGB STUDIO в течение двух фестивальных дней будут делать гостям экспресс-укладки и макияж. На площадке студии пройдут мастер-классы по созданию сценических образов и творческая профориентация. Посетители смогут узнать секреты работы на бэкстейдже и сделать фото на память в фотозоне.
• Политехнический музей покажет полномасштабную модель парейазавра, его сотрудники расскажут о строении динозавров и работе АЭС. Гости смогут разобраться, какие физические законы влияют на движение человека, научиться безопасно делать трюки и увидеть, как энергия атома преобразуется в электрический свет. На площадке можно будет создать свой небоскрёб, построить и разукрасить большой картонный лабиринт, придумать собственные игры, рассмотреть под микроскопом структуру различных минералов и руд, которые встречаются в игре Minecraft.
• На территории канала «В гостях у сказки» можно будет сделать аквагрим, посмотреть шоу фокусника и сфотографироваться в замке с золотым троном.
• На площадке Академии Игоря Крутого гости смогут сыграть на барабанной установке, сделать снимки в фотобудке, выиграть призы в беспроигрышной лотерее и пройти творческий квест.
• В зоне «Семья» будет своя музыкальная сцена. На ней выступят студенты Академии Игоря Крутого и известные блогеры. Среди них — Катя Адушкина, DIDENOK TEAM, Jazzdauren, SteshOK, EVA mash, VIOLA, Арина-балерина, ADRENALIN HOUSE, ROBLOX QUEEN, SAASHA. Специальные гости: Viki Show, Милана Филимонова и Марьяна Локель. Зрители смогут выиграть сертификат на обучение в Академии и поездку в Сочи на «Новую волну».
Зона «Развлечения»: игры, квесты и фотозоны• Команда «Клаустрофобии» будет проводить на VK Fest экшен-игру «Железяки»: участников ждут испытания на ловкость, логику и командную работу.
• Гости смогут сыграть в квиз «Смузи». Вопросы будут на разные темы — от школьных знаний по географии до популярных фильмов. Все участники получат грамоты, победители заберут подарки.
• Театр страшных историй «Территория Мистики» подготовит интерактивное хоррор-приключение, в котором каждый сможет стать главным героем и сделать селфи с монстрами.
• На площадке лазертаг-клуба «Медведь» гости смогут попробовать себя в роли спортсменов, которым нужно метко стрелять, быстро бегать и уметь работать в команде.
• В зоне телеканала КИНЕКО посетителей ждут танцевальные батлы, неоновые фотозоны и просмотры дорам.
• На площадке телеканала САПФИР гости смогут посмотреть турецкие сериалы, создать украшение на мастер-классе и узнать своё будущее по картам Таро.
• Команда SPEEDCUBES покажет и расскажет, как собирать кубик Рубика на скорость. На площадке можно будет составить разные головоломки, узнать историю развития спидкубинга, посмотреть на сборки профессиональных спидкуберов и получить сувениры.
• Тату-бар VivoTattoo предложит сделать тату-переводилку из сетов, которые разработала Маша Виво.
• Проект VK «Места» поможет гостям всего за несколько минут проделать путь от Камчатки до Калининграда: на площадке можно будет почувствовать прохладу Севера и пляжные вайбы черноморских и азовских побережий, познакомиться с культурой русской Азии и узнать об интересных локациях западных регионов страны. Посетителям расскажут, как спланировать поездку, и подскажут, какие маршруты стоят внимания туристов.
• Сервис онлайн-бронирования глэмпингов Naturalist travel подготовит на своей площадке поляну с биванами и цветочную зону. Гости смогут сыграть в бадминтон, фрисби, гигантское домино и крестики-нолики на траве.
• Издательство Hobby World приглашает гостей на детские, семейные и стратегические настольные игры. Мастера расскажут правила и помогут во всём разобраться.
• На площадке GameinGame посетителей ждут интеллектуальные, активные и соревновательные развлечения: крокет, корнхол, кульбуто и другие игры.
• На VK Fest будет работать тату-бар по мотивам предстоящего романтического фильма «Парни с тату. Прямо в сердце». Гости смогут выбрать тату и сделать снимок в фотозоне из фильма.
• «Микс Картинг» предлагает фанатам автоспорта посетить мастер-класс по сборке и разборке карта, сделать снимки в фотозоне и принять участие в розыгрыше призов.
• Создатели приключенческого блокбастера «Огниво» приглашают сделать моментальные снимки в интерактивной фотозоне — настоящей караульной будке из фильма — и познакомиться с одной из главных героинь картины, кобылицей Куданадо.
• В шатре от создателей сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» можно будет заглянуть в экзотическую лавку с лакомствами и узнать, кого Финист спрятал в механический сундук.
• Команда медиа о звёздах Super приглашает гостей в батутный замок. Посетители смогут не только прыгнуть выше головы, но и получить смонтированное видео со своим участием, пройтись по «антитоксичной» ковровой дорожке и посетить глиттер-бар.
• «Лентач» приглашает сыграть в мемный петанк, сделать фотокарточки в мемной фотобудке и выиграть мерч.
• В мягкой зоне Mosnow можно будет прилечь на ярко-зелёном батуте и отдохнуть. В каждый из дней фестиваля на площадке с 12:00 до 16:00 будет работать фотограф.
Мастер-классы и искусство разных форматов в зоне «Творчество»• Пообщаться с известными авторами и инфлюенсерами, принять участие в автограф-сессиях, конкурсах, мастер-классах, интерактивных лекциях, квизах, сходить на расклад к тарологу можно будет в шатре молодёжного медиа ЮФ. Его команда устроит беспроигрышную лотерею, в которой можно будет получить в подарок книги, мерч и другие призы.
• Киностудия Горького при поддержке Департамента культуры Москвы даст посетителям возможность стать актёрами виртуальной реальности и поможет записать первые пробы в кино. На площадке студии раскроют секреты киногрима, проведут квизы и игры.
• Выставочные залы Москвы познакомят гостей VK Fest с разными направлениями искусства — от классического до техноарта. На мастер-классах покажут, как расписывать холсты-магниты, рисовать шерстью и собирать мозаики. Каждый гость площадки может добавить свой кастомный лоскуток к общему панно «Русский стиль».
• Музей Москвы покажет, что такое «Москва без окраин». Это проект, посвящённый исследованию районов столицы и их уникальных особенностей. На специальной площадке Музея Москвы гости примут участие в создании общей интерактивной карты города. Кураторы проведут мастер-классы по коллажу. Все желающие смогут воссоздать образ дома, района или любимого места Москвы.
• Еврейский музей и Центр толерантности проведут психологический стендап и мастер-классы по инклюзивной коммуникации, пригласят зрителей на лекции о культуре отмены, в плейбэк-театр и на другие интерактивные мероприятия.
• Государственный исторический музей познакомит гостей с основами бального этикета и использования аксессуаров. Ведущие помогут выучить простые фигуры и несложные танцевальные движения.
• Мастерская «Тук Тук Студия» покажет на VK Fest, как работать за гончарным кругом и в технике ручной лепки. На площадке гости смогут изготовить декор для дома и забрать готовое изделие через пару недель из студии.
• Мастерская плиток oralines.ru устроит мастер-класс по росписи плитки. Посетители задекорируют изделия орнаментами с драконами, котами и цветами.
• В творческой мастерской от компании «Комус» пройдут мастер-классы по скетчингу.
• Студия парфюмерии и живописи «Я творю» научит составлять авторские ароматы и рисовать картины акрилом.
• Апсайкл-бренд /DAS/ проведёт мастер-классы по кастомизации футболок и изготовлению чокеров с цветами из шёлка.
• МХТ им. Чехова, Музей МХАТ и Школа-студия МХАТ проведут интерактивы для детей и взрослых. В программе — мастер-классы по сценическому костюму, изготовление значков в виде чайки, лекции о театре и другие театральные активности, за участие в которых можно получить подарки. Молодые артисты Московского Художественного театра проведут мастер-классы по сценической речи и маскам комедии дель арте. Желающие смогут вместе с детьми поставить собственный спектакль.
• Universal University выставит интерактивную инсталляцию, в которой сможет принять участие каждый гость.
• Бренд A Secret Knowledge организует мастер-класс по изготовлению брелоков с индивидуальным дизайном.
• В площадке сервиса печати фотокниг «Периодика» можно будет сделать снимки в фотозоне, отдохнуть на шезлонгах и поближе познакомиться с творчеством бренда.
• Recycle Lab проведёт творческий мастер-класс по переработке пластика. Эксперты по экологии и дизайну научат гостей, как превратить пластиковые отходы в брелоки для ключей, украшения и подвески.
• Арт-икебана совместно с «Клубом влюблённых в Японию» познакомят гостей с различными видами японского искусства: каллиграфией, оригами, икебаной — составлением композиций из цветов, кумихимо и берлинготкой — плетением из шнура и ниток, кокэси и суми-э — японской живописью, кандзаси — созданием традиционных украшений.
• Команда Olikabis поможет гостям изготовить из бусин сумочку-капхолдер.
• Московская школа современного искусства (MSCA) презентует зрителям произведения искусства в формате дополненной реальности.
• U MAGAZINE научит делать fashion-скетчи и кастомизировать старую одежду.
Фантастические миры зоны «Косплей»• На площадке более 200 косплееров со всей страны будут бороться за денежный приз, который достанется создателю лучшего образа. Конкурс пройдёт и между фанатскими косплей-стендами.
• Фан-клубы «Легион Повстанцев» и «501-й Легион» проведут ликбез по вселенной «Звёздных войн», покажут аутентичные костюмы и расскажут о своих благотворительных проектах.
• «Школа Саберфайтинга» организует игровые бои с героями «Звёздных войн» и обучит всех желающих приёмам фехтования на световых мечах. Среди достижений команды — высшие спортивные разряды и победы на соревнованиях, театральные постановки и съёмки в кино.
• Участники Клана Красного Кулака покажут на VK Fest кастомные образы мандалорцев — охотников за головами из вселенной «Звёздных войн».
• Выставка-косплей «В далёкой-далёкой Галактике» займёт 1 600 квадратных метров, разделённых на 16 тематических зон. На двух этажах выставки будет более 200 экспонатов, среди которых анимированные инопланетные существа, космическая техника в натуральную величину, реалистичные инсталляции, представители фантастических рас и детализированные костюмы персонажей популярной киносаги. На площадке пройдёт мастер-класс по сборке светового меча.
• Стенд вселенной Доктора Кто «Галлифрей Stands» покажет гостям макет машины времени ТАРДИС и организует встречу с персонажами фандома.
• Представители «МосСтим: московского сообщества стимпанка» подготовят для посетителей интерактивы, арт-объекты и фотозоны.
• Известные стримеры и видеоблогеры встретятся с поклонниками в шатре «Стримфеста». Можно будет взять автографы у звёзд, пообщаться с ними, сделать селфи и принять участие в конкурсах.
• Команда Baldur’s Gate 3 Dungeons & Dragons приглашает гостей сыграть в настолки, сделать снимки в фотозонах игровых локаций и послушать выступления бардов.
• Издательство BUBBLE, которое выпускает серию комиксов о майоре Громе, проведёт на сцене косплея паблик-ток. Главный редактор издательства Роман Котков и сценарист Евгений Еронин расскажут о российской индустрии комиксов, их производстве и обо всех персонажах серии «Майор Гром».
• Выставку книг на площадке организует молодое издательство «Полынь», специализирующееся на выпуске русскоязычной фэнтези-литературы.
Зона «Видеоигры»: киберспорт и игровая разработка• Команда WARPOINT проведёт киберспортивный турнир. Игроки, надев VR-очки, примут участие в шутере с картами и арсеналом. Игровой процесс будет похож на пейнтбол и лазертаг — только его участники окажутся в виртуальной реальности.
• Scream School приглашают гостей на play-тесты игровых прототипов, пообщаться с их создателями и получить призы за задания. На площадке пройдёт выставка художников, которая познакомит посетителей с концепт-артом, анимацией, игровой графикой и направлением VFX.
• За два дня COLIZEUM проведёт 11 кибертурниров по Dota 2, UFC, CS, Valorant, «Миру танков», HS BG, Tekken, EA FC 24 и Mortal Combat, организует викторины и розыгрыш подарков. Главный приз — игровая периферия от ASUS. Также все желающие смогут поиграть в любимые игры.
Университеты и «Технологии» на VK Fest• На площадке Сколтеха можно будет пройти научный квест, научиться управлять дроном на виртуальной трассе с помощью движения глаз, послушать трек от нейросети — музыку 23 городов России, а ещё понаблюдать, как личинки восковой моли Galleria mellonella утилизируют полиэтилен. В программе будут и другие интерактивы, связанные с наукой.
• Высшая школа экономики организует для гостей фестиваля VR-шутер с роботами, проведёт интеллектуальные игры, тесты, научные эксперименты и розыгрыши призов.
• Стенд «Бери заряд!» бесплатно предоставит посетителям пауэрбанки с Type-C, micro-USB и Lightning по специальному тарифу. На площадке пройдёт конкурс с призами.
• НИЯУ МИФИ приглашает гостей поучаствовать в VR-соревновании Nuclenoid, чтобы узнать основы физики ядерных реакторов и выиграть призы. Специалисты института проведут серию интерактивных лекций — например, о магнитной левитации и физике ядерных реакторов.
• МАИ организует экскурсию по виртуальной Международной космической станции. Гости смогут почувствовать себя пилотами, прыгнуть с парашютом и взломать искусственный интеллект — и всё это на площадке VK Fest.
• Исследователи Института искусственного интеллекта AIRI вместе с гостями научат нейросеть понимать мемы. Эксперимент поставят на OmniFusion — первой в России мультимодальной модели искусственного интеллекта. В шатре можно будет собрать пазлы, которые сгенерировал ИИ.
• Молодёжное комьюнити ЯХАД организует паблик-токи с сооснователем международной студии компьютерной графики 1518 Studios Максимом Михеенко, директором фонда поддержки IT-стартапов «Спутник» Максимом Пудаловым, главным раввином России Берлом Лазаром. На площадке пройдёт концерт Михоэля Ставропольского, Blago White, Magnum opus, Kid sole, Олега АйКью, Джей Мар.
• В «Профитраке» от центра «Профессии будущего» гости смогут примерить на себя самые интересные специальности с помощью VR, услышать звуки разных профессий, пройти профориентационный тест, познакомиться с программами обучения и вакансиями, пообщаться с карьерными наставниками.
• PostNews и Black Sciense приглашают сделать фото в зеркальной комнате — на фоне проекций звёзд и других космических объектов.
Кто из знаменитостей выступит в лекторииНа площадке «Знание.Лекторий» на VK Fest пройдут лекции и паблик-токи экспертов в различных индустриях. Спикерами станут музыканты, инфлюенсеры, писатели, спортсмены, юмористы, представители креативных сфер.
Знакомство с продуктами VK на фестивале• В зоне VK Музыки можно будет принять участие в автограф-сессиях со звёздами и в интерактивах — например, в викторине «Сниппет-шоу». Расписание встреч с артистами и другие подробности появятся в сообществе VK Музыки.
• VK Видео приглашают гостей сделать снимки с картонными копиями знаменитостей, поучаствовать в квизе и розыгрыше эксклюзивных стикеров. Каждый сможет почувствовать себя гостем шоу «Натальная карта» и сфотографироваться в брендированной зоне. В зоне VK Видео оба дня будут проходить стендап-шоу. 13 июля выступят Катя Котофеева, Сергей Лесовой, Павел Дедищев и Евгений Чебатков. Ведущей площадки будет Карина Мурашкина. 14 июля пройдёт стендап Заура Туганова, Зои Яровицыной и «Студии Союз», ведущий — Алексей Столяров.
• VK Знакомства помогут найти на VK Fest партнёра по интересам. Достаточно установить в своей анкете одну из специальных отметок, чтобы увидеть тех, кто тоже собирается на фестиваль. Назначить свидание можно в «Месте неслучайных встреч» на площадке VK Fest. Там же будет проходить розыгрыш призов от сервиса. Среди подарков — мерч VK Fest от VK Store, умные колонки VK Капсула Мини с Марусей, подписки на VK Музыку и Premium-подписки в VK Знакомствах.
• Брелоки, носки, стикеры, плюшевые маскоты, одежда и полезные мелочи от бутылок воды до дождевиков — фестивальная коллекция мерча будет доступна для покупки на стенде VK Store.
• VK Education проведёт интерактивный тест — чтобы посетители могли узнать, какая IT-профессия им подойдёт. Здесь же эксперты покажут, как создать уникальный аватар с помощью нейросети, и расскажут о возможностях карьеры и образования с VK Education.
• VK Play презентует посетителям новинки мобильного гейминга. На площадке можно будет поиграть в настолки, популярные игры на ПК и приставках, посетить музей игровых артефактов и сделать снимки в фотозонах Atomic Heart и Lost Ark. Гостей ждут встречи и автограф-сессии со стримерами и косплеерами, лекции специальных гостей фестиваля, конкурсы с призами и игровой диджей-сет. Поклонники онлайн-шутеров смогут сразиться за главный приз стенда — модель золотого АК-12 из Warface, созданную в коллаборации с VozWooden.
• Сервис «Другое Дело» приглашает посетителей принять участие в активностях, за которые можно получить виртуальные награды и призы. В бьюти-зоне сервиса будет возможность сделать фестивальный мейк, в чил-зоне — отдохнуть и расслабиться.
• Во время VK Fest ВКонтакте предлагает зрителям снимать ролики и фото о том, как они проводят время, и публиковать истории с хештегом #VKFest. Самые интересные моменты покажут в медиаленте ВКонтакте на главной аллее «Лужников».
• На стенде сервиса Blink можно будет «помериться дружбой» с другими гостями фестиваля, попрыгать на батуте, принять участие в розыгрыше мерча и сделать фото на фоне арт-объектов.
• В зоне VK Клипов посетители смогут узнать, какой жанр клипов подходит им лучше всего, и записать ролик с помощью тематических шаблонов. Автор лучшего видео получит приз. На площадке можно будет обняться с ростовой капибарой-клипером, сделать временное тату и познакомиться со звёздами VK Клипов.
• Гостей фестиваля ждёт развлекательная зона от VK Сообществ.
В 2024 году VK Fest собрал более 100 тысяч гостей в Уфе, Красноярске, Сириусе и Санкт-Петербурге. В Москве фестиваль завершит свою программу длиной в полтора месяца.