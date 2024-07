Баста, Ноггано, INSTASAMKA, Дима Билан, более 100 инфлюенсеров, сотни активностей, а также секретный гость — VK Fest 2024 представил программу в Москве

Музыкальный лайнап VK Fest в Москве

Трансляция VK Fest ВКонтакте

Каких блогеров можно будет увидеть на фестивале

Зона «Спорт» для самых активных гостей

Зона «Семья» для детей и их родителей

Зона «Развлечения»: игры, квесты и фотозоны

Мастер-классы и искусство разных форматов в зоне «Творчество»

Фантастические миры зоны «Косплей»

Зона «Видеоигры»: киберспорт и игровая разработка

Университеты и «Технологии» на VK Fest

Кто из знаменитостей выступит в лектории

Знакомство с продуктами VK на фестивале

В Москве 13 и 14 июля VK Fest впервые пройдёт в «Лужниках» — на одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира. На фестивале выступят поп-артисты, инди-звёзды и фрешмены, более 100 инфлюенсеров встретятся с поклонниками. Посетителей ждут лекции от экспертов, паблик-токи, развлечения для детей, квесты и квизы с подарками, танцевальные батлы, интерактивные площадки, выставки, мастер-классы и фуд-корт. Гости смогут принять участие в активностях локаций «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей» и на партнёрских площадках.Фестивальная площадка в Москве будет работать в каждый из дней VK Fest с 11:00 до 23:00. Достаточно скачать приложение VK Fest, чтобы программа и актуальная информация о фестивале всегда были под рукой. В нём есть раздел с квестами — их можно пройти во время события и получить в подарок мерч.В первый день фестиваля, 13 июля, на Синюю сцену фестиваля выйдут Баста, Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, OG Buda + MAYOT, Xcho, Валя Карнавал и SHAMAN. На Белой сцене выступят Три дня дождя, OBLADAET, тринадцать карат, SODA LUV, Кишлаĸ, LOVV66, Toxi$, Limba, BUSHIDO ZHO, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. На Фиолетовой сцене треки исполнят SATI ETHNICA, JANAGA, Минаева, «Обстоятельства», EIGHTEEN, Миша Хорев, ВЕСНУШКА, DAASHA, 5УТРА и KHVICHA LUCCA.В последний день VK Fest, 14 июля, на Синей сцене выступит специальный гость, имя которого будет в секрете до его выхода к зрителям. На этой сцене свои хиты исполнят Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и INSTASAMKA. Посетителей ждёт шоу VK Мегамикс, во время которого выступят артисты и группы 1990-х и 2000-х годов: Шура, «Отпетые мошенники», «На-На», Доминик Джокер, «Рок-Острова», Никита, Антоха MC с трибьютом Михея, Вадим Самойлов «Агата Кристи». На Белую сцену выйдут Ноггано, 25/17, WildWays, Jane Air, Loc-Dog, THE DAWLESS + KACCETA, масло черного тмина, 10AGE, BY Индия и LYRIQ. На Фиолетовой сцене выступят Thomas Mraz, Pompeya, Kristina Si, Amirchik, AFÈLIA, BLIZKEY, МЭЙКС, GRILLYAZH и ASAMMUELL.Традиционно на фестивале будет синяя дорожка, по которой пройдут выступающие и приглашённые звёзды, актёры, спортсмены и другие знаменитые гости. Они появятся перед зрителями в ярких образах, устроят для них шоу, музыканты исполнят свои треки в необычном формате. С артистами в неформальной обстановке пообщаются звёздные ведущие.VK Fest проведёт прямую трансляцию с московского open-air. Пользователи ВКонтакте смогут увидеть в прямом эфире события Синей и Белой сцен, в студии Владимира Маркони и на синей дорожке. Команда VK Fest покажет самые яркие моменты с фестивалей в Уфе, Красноярске, Сириусе и Санкт-Петербурге. Посмотреть, как open-air проходил в 2024 году и какие сюрпризы он готовит в Москве, можно будет в сообществе VK Fest. Трансляция с площадки «Знание.Лекторий» пройдёт в официальном сообществе российского общества «Знание».Выступления на Синей сцене, активности на синей дорожке, интервью с селебрити из студии Владимира Маркони и сюжеты из городов проведения фестиваля будут переведены на русский жестовый язык. В этом помогут эксперты московского театра неслышащих актёров «Недослов» и переводчицы Катерина Кононенко, Мария Зизина и Маргарита Старцева.Героями зоны инфлюенсеров на VK Fest станут более 100 лидеров мнений. Среди них — Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, «Импровизаторы» Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов.Зрителей ждут выступления музыкантов-блогеров и комиков, встречи с лидерами мнений, автограф-сессии, спортивные челленджи с участием знаменитостей, съёмки шоу, игры, конкурсы и розыгрыши призов. Самые активные фанаты получат возможность выступить вместе с кумирами.Хедлайнерами тематической сцены станут Влад А4, k-pop-группа W24, «Импровизаторы» Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов.На сцену инфлюенсеров выйдут Милана Хаметова, AminKa, Kamil KiKiDo, Yan Dilan, Вадим Спириденков, Viki Show, Катя Адушкина, NANSI & SIDOROV, Даша Дошик, Катя EKATZE, MILANA STAR, Риви и Марк А4. Собственные шоу подготовили участники творческих объединений The Hype House Rus, ЦУ Е ФА и лейбла LIGA: Супер Стас, Даник и Алексей Столяров. Специальными гостями VK Fest станут Джиган, Оксана Самойлова и Слава Бустер. Раздавать автографы и делать снимки с фанатами будут MIA BOYKA, Тимати, Валя Карнавал, Софи Шайн, Серёжа OMG, Наташа Гасанханова, Фрося, Алексей Столяров, INSTASAMKA и ещё десятки интернет-звёзд. Список будет дополняться.На территории фестиваля будет работать Школа инфлюенсеров. Её учеников ждут уроки по созданию контента от более чем 50 топовых знаменитостей. После квестов и общения со звёздными учителями гости познакомятся с директором Школы.• В лаундж-зоне спортивного портала «Чемпионат» можно будет сыграть в EA FC 2024 на PlayStation 5, настольный футбол и Subsoccer, принять участие в квизах и челленджах.• ФК «Локомотив» подготовит для зрителей выставку наград из музея клуба, настольный футбол, фиджитал-турнир по EA Sports FC 24 на PlayStation и розыгрыш подарков. На площадке пройдёт фан-встреча с действующими футболистами «Локомотива» — можно будет взять автограф или сделать с ними селфи на фоне трофеев.• Около 50 лет ФК «Спартак-Москва» проводил домашние матчи на стадионе «Лужники». В красно-белом шатре команды пройдут паблик-токи со знаменитыми футболистами и фанатами «Спартака», автограф-сессия и караоке-вечер с исполнением гимна клуба «Знаешь ли ты». Можно будет купить мерч «Спартака» и получить задания для квеста по «Лужникам».• Оба дня ХК «Спартак» будет проводить автограф-сессии с хоккеистами. Среди участников — Николай Голдобин, Павел Порядин, Иван Морозов, Ансель Галимов, Дмитрий Вишневский, Андрей Миронов.• ФК «Торпедо Москва» в честь своего столетия приглашает гостей VK Fest пройти челленджи от футболистов и тренеров, поиграть в кикер и поучаствовать в розыгрыше подарков.• В бренд-зоне чемпионата КХЛ будет выставлен Кубок Гагарина, с которым каждый желающий сможет сделать фото. На площадке пройдут автограф-сессии со со звёздными игроками Спартака, Металлурга, ЦСКА и Динамо, диджей-сет, соревнования о дриблингу, слингу, эластики, хоккейному кикеру. Гости могут обняться и сфотографироваться с маскотом КХЛ — йети Крутом.• FONBASE организует активности для поклонников разных видов спорта. Гости площадки смогут увидеть длинные баскетбольный и футбольный матчи от 2Drots, команда FONBASE умножит общий счёт и переведёт его на благотворительность. Пройдут автограф-сессии с хоккеистом Александром Овечкиным и баскетболистом Андреем Кириленко.• ПФК ЦСКА проведёт мастер-класс по футболу и фан-встречу с вратарём Игорем Акинфеевым. Желающие смогут принять участие в соревнованиях по киперболу — особому виду футбола, где победа определяется серией пенальти.• Зона гребных видов спорта AAA КЛУБ организует на фестивале гонки на тренажёрах, имитирующих академическую и байдарочную греблю. Среди звёздных гостей площадки — олимпийские чемпионы по гребле на байдарках Юрий Постригай и Александр Дьяченко.• Команда «ДВИЖЕНИЕ Battle» устроит танцевальный батл для всех возрастов по современным направлениям хореографии.• Всероссийская федерация волейбола познакомит зрителей с новыми видами спорта — текволи и перекрёстным волейболом. На площадке гости VK Fest смогут принять участие в турнирах по пляжному волейболу и гигантболу, посетить мастер-классы и автограф-сессии со знаменитыми спортсменами — среди них будет игрок «Динамо», серебряный призёр Олимпийских игр Денис Богдан.• Федерация бокса России организует серию мастер-классов от знаменитых боксёров. Зрители могут получить автографы, сделать совместные селфи с олимпийскими чемпионами и проверить свой удар на силомере.• Уралхим Run Factory проведёт тестирование по технике бега и езде на лыжах на специальных тренажёрах. Любители бега смогут принять участие в квесте на скорость и выиграть фирменный мерч Уралхим Run Factory — носки, футболки и стикерпаки.• «Мой спортивный район» проведёт фитрок-тренировку по танцевальным упражнениям с барабанными палочками. На площадке пройдут занятия по зумбе и интерактивная викторина о ЗОЖ.• Doaflip ACTION PARK подготовил для гостей батутную зону, стену для бега с подушкой безопасности, зону свободного падения и полосу препятствий «лава-пол». Поклонники виртуального спорта могут поиграть в PlayStation 5.• Русская шахматная школа по предварительной регистрации проведёт турниры для детей и взрослых. На площадке пройдёт сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Георгием Кастаньедой, мастер-классы от тренера школы, игры на большой шахматной доске с ростовыми фигурами, викторины и конкурсы.• Полоса препятствий от организаторов спортивных массовых мероприятий «Лига Героев» проверит гостей VK Fest на силу, скорость и баланс.• Ассоциация гольфа России предлагает потренироваться на мини-гольф-дорожках и поучаствовать в конкурсах. Среди призов — фирменная кепка гольфиста и сертификат на игру• «Академия Будущего» приглашает гостей на шоу фристайлеров и на футбол в одни ворота. У гостей будет возможность забить как можно больше голов за отведённое время.• Регби-клуб ЦСКА подготовит для посетителей полосу препятствий. Известный спортсмен поможет её участникам проявить тактические, силовые, скоростные навыки, освоить ловлю мяча и проверить себя на меткость.• Федерация хоббихорсинга организует встречу с ведущим пони-спортсменом страны, а приглашённый тренер проведёт мастер-класс по этому виду спорта.• Команда RESHAPE каждый час будет проводить мастер-классы по растяжке, фитбоксингу, танцам и функциональной йоге. Все желающие могут попробовать удержаться на баланс-борде, показать себя в бадминтоне, шахматах, спортивных челленджах и слэклайне — хождении по стропе• REC Гран-при Авто Mail.ru проведёт выставку экипажей-участников. Посетители VK Fest получат возможность сфотографироваться с экспонатами легендарных авто.• В зоне фитмост гости смогут попробовать себя в акробатике под присмотром профессионалов и заняться функциональными тренировками. На этой площадке предлагают расслабиться в чил-зоне, поучаствовать в квестах и лотерее.• Отдохнуть можно будет в чил-зоне Спортс — на пуфах и шезлонгах под зонтами. Посетителей фестиваля ждёт интерактив — огромный автомат-хватайка. Любой человек может занять место крана, чтобы собрать себе подарки.• На площадке SMP Racing гостям предложат проверить навыки вождения на болидах и симуляторах. Отдельно будут выставлены спорткары, которые участвовали в реальных гонках: рядом с авто можно будет сфотографироваться.• Центр художественной гимнастики № 1 проведёт тренировки и мастер-классы с участием знаменитых спортсменок и тренеров. Гости узнают, как создаются образы для соревнований, и смогут сделать снимки в фотозоне.• На территории Ассоциации студенческого баскетбола пройдут конкурсы трёхочковых бросков, свободные игры, тренировки, мастер-классы от известных баскетболистов и тренеров и другие активности.• На площадке анимационной компании «Ярко» можно будет посмотреть мультфильмы, сделать татуировку, яркую причёску и блестящий макияж, нарисовать и отправить друзьям открытку. Юных гостей ждут соревнования на свежем воздухе и танцевальный мастер-класс.• Телеканал CTC Kids подготовит батут в виде кота Кубокота из программы «Развлечёба», автомат-хватайку с призами, бассейн с шариками и бьюти-уголок с блёстками и яркими прядками для волос.• Анимационная студия «Мельница», которая подарила зрителям «Три богатыря», «Лунтика» и «Барбоскиных», предложит гостям попрыгать на батуте, сыграть в футбол с Дружком Барбоскиным, сделать блестящий аквагрим, поучаствовать в розыгрыше призов и сфотографироваться с Лунтиком в 3D-фотозоне.• На площадке телеканала «Мульт» можно будет принять участие в беспроигрышной викторине, сделать фото и поиграть с героями мультсериала «Ми-ми-мишки» Кешей и Тучкой, Мией из «Кошечек-собачек» и Бубликом из мультсериала «Геройчики». Гостей ждёт фотозона с большим надувным Цыпой — персонажем «Ми-ми-мишек».• «Музей Магии на Арбате» научит делать фокусы, проведёт интерактивные экскурсии, шоу иллюзионистов и розыгрыш призов.• Стилисты и визажисты NGB STUDIO в течение двух фестивальных дней будут делать гостям экспресс-укладки и макияж. На площадке студии пройдут мастер-классы по созданию сценических образов и творческая профориентация. Посетители смогут узнать секреты работы на бэкстейдже и сделать фото на память в фотозоне.• Политехнический музей покажет полномасштабную модель парейазавра, его сотрудники расскажут о строении динозавров и работе АЭС. Гости смогут разобраться, какие физические законы влияют на движение человека, научиться безопасно делать трюки и увидеть, как энергия атома преобразуется в электрический свет. На площадке можно будет создать свой небоскрёб, построить и разукрасить большой картонный лабиринт, придумать собственные игры, рассмотреть под микроскопом структуру различных минералов и руд, которые встречаются в игре Minecraft.• На территории канала «В гостях у сказки» можно будет сделать аквагрим, посмотреть шоу фокусника и сфотографироваться в замке с золотым троном.• На площадке Академии Игоря Крутого гости смогут сыграть на барабанной установке, сделать снимки в фотобудке, выиграть призы в беспроигрышной лотерее и пройти творческий квест.• В зоне «Семья» будет своя музыкальная сцена. На ней выступят студенты Академии Игоря Крутого и известные блогеры. Среди них — Катя Адушкина, DIDENOK TEAM, Jazzdauren, SteshOK, EVA mash, VIOLA, Арина-балерина, ADRENALIN HOUSE, ROBLOX QUEEN, SAASHA. Специальные гости: Viki Show, Милана Филимонова и Марьяна Локель. Зрители смогут выиграть сертификат на обучение в Академии и поездку в Сочи на «Новую волну».• Команда «Клаустрофобии» будет проводить на VK Fest экшен-игру «Железяки»: участников ждут испытания на ловкость, логику и командную работу.• Гости смогут сыграть в квиз «Смузи». Вопросы будут на разные темы — от школьных знаний по географии до популярных фильмов. Все участники получат грамоты, победители заберут подарки.• Театр страшных историй «Территория Мистики» подготовит интерактивное хоррор-приключение, в котором каждый сможет стать главным героем и сделать селфи с монстрами.• На площадке лазертаг-клуба «Медведь» гости смогут попробовать себя в роли спортсменов, которым нужно метко стрелять, быстро бегать и уметь работать в команде.• В зоне телеканала КИНЕКО посетителей ждут танцевальные батлы, неоновые фотозоны и просмотры дорам.• На площадке телеканала САПФИР гости смогут посмотреть турецкие сериалы, создать украшение на мастер-классе и узнать своё будущее по картам Таро.• Команда SPEEDCUBES покажет и расскажет, как собирать кубик Рубика на скорость. На площадке можно будет составить разные головоломки, узнать историю развития спидкубинга, посмотреть на сборки профессиональных спидкуберов и получить сувениры.• Тату-бар VivoTattoo предложит сделать тату-переводилку из сетов, которые разработала Маша Виво.• Проект VK «Места» поможет гостям всего за несколько минут проделать путь от Камчатки до Калининграда: на площадке можно будет почувствовать прохладу Севера и пляжные вайбы черноморских и азовских побережий, познакомиться с культурой русской Азии и узнать об интересных локациях западных регионов страны. Посетителям расскажут, как спланировать поездку, и подскажут, какие маршруты стоят внимания туристов.• Сервис онлайн-бронирования глэмпингов Naturalist travel подготовит на своей площадке поляну с биванами и цветочную зону. Гости смогут сыграть в бадминтон, фрисби, гигантское домино и крестики-нолики на траве.• Издательство Hobby World приглашает гостей на детские, семейные и стратегические настольные игры. Мастера расскажут правила и помогут во всём разобраться.• На площадке GameinGame посетителей ждут интеллектуальные, активные и соревновательные развлечения: крокет, корнхол, кульбуто и другие игры.• На VK Fest будет работать тату-бар по мотивам предстоящего романтического фильма «Парни с тату. Прямо в сердце». Гости смогут выбрать тату и сделать снимок в фотозоне из фильма.• «Микс Картинг» предлагает фанатам автоспорта посетить мастер-класс по сборке и разборке карта, сделать снимки в фотозоне и принять участие в розыгрыше призов.• Создатели приключенческого блокбастера «Огниво» приглашают сделать моментальные снимки в интерактивной фотозоне — настоящей караульной будке из фильма — и познакомиться с одной из главных героинь картины, кобылицей Куданадо.• В шатре от создателей сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» можно будет заглянуть в экзотическую лавку с лакомствами и узнать, кого Финист спрятал в механический сундук.• Команда медиа о звёздах Super приглашает гостей в батутный замок. Посетители смогут не только прыгнуть выше головы, но и получить смонтированное видео со своим участием, пройтись по «антитоксичной» ковровой дорожке и посетить глиттер-бар.• «Лентач» приглашает сыграть в мемный петанк, сделать фотокарточки в мемной фотобудке и выиграть мерч.• В мягкой зоне Mosnow можно будет прилечь на ярко-зелёном батуте и отдохнуть. В каждый из дней фестиваля на площадке с 12:00 до 16:00 будет работать фотограф.• Пообщаться с известными авторами и инфлюенсерами, принять участие в автограф-сессиях, конкурсах, мастер-классах, интерактивных лекциях, квизах, сходить на расклад к тарологу можно будет в шатре молодёжного медиа ЮФ. Его команда устроит беспроигрышную лотерею, в которой можно будет получить в подарок книги, мерч и другие призы.• Киностудия Горького при поддержке Департамента культуры Москвы даст посетителям возможность стать актёрами виртуальной реальности и поможет записать первые пробы в кино. На площадке студии раскроют секреты киногрима, проведут квизы и игры.• Выставочные залы Москвы познакомят гостей VK Fest с разными направлениями искусства — от классического до техноарта. На мастер-классах покажут, как расписывать холсты-магниты, рисовать шерстью и собирать мозаики. Каждый гость площадки может добавить свой кастомный лоскуток к общему панно «Русский стиль».• Музей Москвы покажет, что такое «Москва без окраин». Это проект, посвящённый исследованию районов столицы и их уникальных особенностей. На специальной площадке Музея Москвы гости примут участие в создании общей интерактивной карты города. Кураторы проведут мастер-классы по коллажу. Все желающие смогут воссоздать образ дома, района или любимого места Москвы.• Еврейский музей и Центр толерантности проведут психологический стендап и мастер-классы по инклюзивной коммуникации, пригласят зрителей на лекции о культуре отмены, в плейбэк-театр и на другие интерактивные мероприятия.• Государственный исторический музей познакомит гостей с основами бального этикета и использования аксессуаров. Ведущие помогут выучить простые фигуры и несложные танцевальные движения.• Мастерская «Тук Тук Студия» покажет на VK Fest, как работать за гончарным кругом и в технике ручной лепки. На площадке гости смогут изготовить декор для дома и забрать готовое изделие через пару недель из студии.• Мастерская плиток oralines.ru устроит мастер-класс по росписи плитки. Посетители задекорируют изделия орнаментами с драконами, котами и цветами.• В творческой мастерской от компании «Комус» пройдут мастер-классы по скетчингу.• Студия парфюмерии и живописи «Я творю» научит составлять авторские ароматы и рисовать картины акрилом.• Апсайкл-бренд /DAS/ проведёт мастер-классы по кастомизации футболок и изготовлению чокеров с цветами из шёлка.• МХТ им. Чехова, Музей МХАТ и Школа-студия МХАТ проведут интерактивы для детей и взрослых. В программе — мастер-классы по сценическому костюму, изготовление значков в виде чайки, лекции о театре и другие театральные активности, за участие в которых можно получить подарки. Молодые артисты Московского Художественного театра проведут мастер-классы по сценической речи и маскам комедии дель арте. Желающие смогут вместе с детьми поставить собственный спектакль.• Universal University выставит интерактивную инсталляцию, в которой сможет принять участие каждый гость.• Бренд A Secret Knowledge организует мастер-класс по изготовлению брелоков с индивидуальным дизайном.• В площадке сервиса печати фотокниг «Периодика» можно будет сделать снимки в фотозоне, отдохнуть на шезлонгах и поближе познакомиться с творчеством бренда.• Recycle Lab проведёт творческий мастер-класс по переработке пластика. Эксперты по экологии и дизайну научат гостей, как превратить пластиковые отходы в брелоки для ключей, украшения и подвески.• Арт-икебана совместно с «Клубом влюблённых в Японию» познакомят гостей с различными видами японского искусства: каллиграфией, оригами, икебаной — составлением композиций из цветов, кумихимо и берлинготкой — плетением из шнура и ниток, кокэси и суми-э — японской живописью, кандзаси — созданием традиционных украшений.• Команда Olikabis поможет гостям изготовить из бусин сумочку-капхолдер.• Московская школа современного искусства (MSCA) презентует зрителям произведения искусства в формате дополненной реальности.• U MAGAZINE научит делать fashion-скетчи и кастомизировать старую одежду.• На площадке более 200 косплееров со всей страны будут бороться за денежный приз, который достанется создателю лучшего образа. Конкурс пройдёт и между фанатскими косплей-стендами.• Фан-клубы «Легион Повстанцев» и «501-й Легион» проведут ликбез по вселенной «Звёздных войн», покажут аутентичные костюмы и расскажут о своих благотворительных проектах.• «Школа Саберфайтинга» организует игровые бои с героями «Звёздных войн» и обучит всех желающих приёмам фехтования на световых мечах. Среди достижений команды — высшие спортивные разряды и победы на соревнованиях, театральные постановки и съёмки в кино.• Участники Клана Красного Кулака покажут на VK Fest кастомные образы мандалорцев — охотников за головами из вселенной «Звёздных войн».• Выставка-косплей «В далёкой-далёкой Галактике» займёт 1 600 квадратных метров, разделённых на 16 тематических зон. На двух этажах выставки будет более 200 экспонатов, среди которых анимированные инопланетные существа, космическая техника в натуральную величину, реалистичные инсталляции, представители фантастических рас и детализированные костюмы персонажей популярной киносаги. На площадке пройдёт мастер-класс по сборке светового меча.• Стенд вселенной Доктора Кто «Галлифрей Stands» покажет гостям макет машины времени ТАРДИС и организует встречу с персонажами фандома.• Представители «МосСтим: московского сообщества стимпанка» подготовят для посетителей интерактивы, арт-объекты и фотозоны.• Известные стримеры и видеоблогеры встретятся с поклонниками в шатре «Стримфеста». Можно будет взять автографы у звёзд, пообщаться с ними, сделать селфи и принять участие в конкурсах.• Команда Baldur’s Gate 3 Dungeons & Dragons приглашает гостей сыграть в настолки, сделать снимки в фотозонах игровых локаций и послушать выступления бардов.• Издательство BUBBLE, которое выпускает серию комиксов о майоре Громе, проведёт на сцене косплея паблик-ток. Главный редактор издательства Роман Котков и сценарист Евгений Еронин расскажут о российской индустрии комиксов, их производстве и обо всех персонажах серии «Майор Гром».• Выставку книг на площадке организует молодое издательство «Полынь», специализирующееся на выпуске русскоязычной фэнтези-литературы.• Команда WARPOINT проведёт киберспортивный турнир. Игроки, надев VR-очки, примут участие в шутере с картами и арсеналом. Игровой процесс будет похож на пейнтбол и лазертаг — только его участники окажутся в виртуальной реальности.• Scream School приглашают гостей на play-тесты игровых прототипов, пообщаться с их создателями и получить призы за задания. На площадке пройдёт выставка художников, которая познакомит посетителей с концепт-артом, анимацией, игровой графикой и направлением VFX.• За два дня COLIZEUM проведёт 11 кибертурниров по Dota 2, UFC, CS, Valorant, «Миру танков», HS BG, Tekken, EA FC 24 и Mortal Combat, организует викторины и розыгрыш подарков. Главный приз — игровая периферия от ASUS. Также все желающие смогут поиграть в любимые игры.• На площадке Сколтеха можно будет пройти научный квест, научиться управлять дроном на виртуальной трассе с помощью движения глаз, послушать трек от нейросети — музыку 23 городов России, а ещё понаблюдать, как личинки восковой моли Galleria mellonella утилизируют полиэтилен. В программе будут и другие интерактивы, связанные с наукой.• Высшая школа экономики организует для гостей фестиваля VR-шутер с роботами, проведёт интеллектуальные игры, тесты, научные эксперименты и розыгрыши призов.• Стенд «Бери заряд!» бесплатно предоставит посетителям пауэрбанки с Type-C, micro-USB и Lightning по специальному тарифу. На площадке пройдёт конкурс с призами.• НИЯУ МИФИ приглашает гостей поучаствовать в VR-соревновании Nuclenoid, чтобы узнать основы физики ядерных реакторов и выиграть призы. Специалисты института проведут серию интерактивных лекций — например, о магнитной левитации и физике ядерных реакторов.• МАИ организует экскурсию по виртуальной Международной космической станции. Гости смогут почувствовать себя пилотами, прыгнуть с парашютом и взломать искусственный интеллект — и всё это на площадке VK Fest.• Исследователи Института искусственного интеллекта AIRI вместе с гостями научат нейросеть понимать мемы. Эксперимент поставят на OmniFusion — первой в России мультимодальной модели искусственного интеллекта. В шатре можно будет собрать пазлы, которые сгенерировал ИИ.• Молодёжное комьюнити ЯХАД организует паблик-токи с сооснователем международной студии компьютерной графики 1518 Studios Максимом Михеенко, директором фонда поддержки IT-стартапов «Спутник» Максимом Пудаловым, главным раввином России Берлом Лазаром. На площадке пройдёт концерт Михоэля Ставропольского, Blago White, Magnum opus, Kid sole, Олега АйКью, Джей Мар.• В «Профитраке» от центра «Профессии будущего» гости смогут примерить на себя самые интересные специальности с помощью VR, услышать звуки разных профессий, пройти профориентационный тест, познакомиться с программами обучения и вакансиями, пообщаться с карьерными наставниками.• PostNews и Black Sciense приглашают сделать фото в зеркальной комнате — на фоне проекций звёзд и других космических объектов.На площадке «Знание.Лекторий» на VK Fest пройдут лекции и паблик-токи экспертов в различных индустриях. Спикерами станут музыканты, инфлюенсеры, писатели, спортсмены, юмористы, представители креативных сфер.• В зоне VK Музыки можно будет принять участие в автограф-сессиях со звёздами и в интерактивах — например, в викторине «Сниппет-шоу». Расписание встреч с артистами и другие подробности появятся в сообществе VK Музыки.• VK Видео приглашают гостей сделать снимки с картонными копиями знаменитостей, поучаствовать в квизе и розыгрыше эксклюзивных стикеров. Каждый сможет почувствовать себя гостем шоу «Натальная карта» и сфотографироваться в брендированной зоне. В зоне VK Видео оба дня будут проходить стендап-шоу. 13 июля выступят Катя Котофеева, Сергей Лесовой, Павел Дедищев и Евгений Чебатков. Ведущей площадки будет Карина Мурашкина. 14 июля пройдёт стендап Заура Туганова, Зои Яровицыной и «Студии Союз», ведущий — Алексей Столяров.• VK Знакомства помогут найти на VK Fest партнёра по интересам. Достаточно установить в своей анкете одну из специальных отметок, чтобы увидеть тех, кто тоже собирается на фестиваль. Назначить свидание можно в «Месте неслучайных встреч» на площадке VK Fest. Там же будет проходить розыгрыш призов от сервиса. Среди подарков — мерч VK Fest от VK Store, умные колонки VK Капсула Мини с Марусей, подписки на VK Музыку и Premium-подписки в VK Знакомствах.• Брелоки, носки, стикеры, плюшевые маскоты, одежда и полезные мелочи от бутылок воды до дождевиков — фестивальная коллекция мерча будет доступна для покупки на стенде VK Store.• VK Education проведёт интерактивный тест — чтобы посетители могли узнать, какая IT-профессия им подойдёт. Здесь же эксперты покажут, как создать уникальный аватар с помощью нейросети, и расскажут о возможностях карьеры и образования с VK Education.• VK Play презентует посетителям новинки мобильного гейминга. На площадке можно будет поиграть в настолки, популярные игры на ПК и приставках, посетить музей игровых артефактов и сделать снимки в фотозонах Atomic Heart и Lost Ark. Гостей ждут встречи и автограф-сессии со стримерами и косплеерами, лекции специальных гостей фестиваля, конкурсы с призами и игровой диджей-сет. Поклонники онлайн-шутеров смогут сразиться за главный приз стенда — модель золотого АК-12 из Warface, созданную в коллаборации с VozWooden.• Сервис «Другое Дело» приглашает посетителей принять участие в активностях, за которые можно получить виртуальные награды и призы. В бьюти-зоне сервиса будет возможность сделать фестивальный мейк, в чил-зоне — отдохнуть и расслабиться.• Во время VK Fest ВКонтакте предлагает зрителям снимать ролики и фото о том, как они проводят время, и публиковать истории с хештегом #VKFest. Самые интересные моменты покажут в медиаленте ВКонтакте на главной аллее «Лужников».• На стенде сервиса Blink можно будет «помериться дружбой» с другими гостями фестиваля, попрыгать на батуте, принять участие в розыгрыше мерча и сделать фото на фоне арт-объектов.• В зоне VK Клипов посетители смогут узнать, какой жанр клипов подходит им лучше всего, и записать ролик с помощью тематических шаблонов. Автор лучшего видео получит приз. На площадке можно будет обняться с ростовой капибарой-клипером, сделать временное тату и познакомиться со звёздами VK Клипов.• Гостей фестиваля ждёт развлекательная зона от VK Сообществ.В 2024 году VK Fest собрал более 100 тысяч гостей в Уфе, Красноярске, Сириусе и Санкт-Петербурге. В Москве фестиваль завершит свою программу длиной в полтора месяца.