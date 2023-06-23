Баста станет хедлайнером VK Fest в Москве

Артем
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Крупнейший фестиваль страны VK Fest расширяет список артистов, которые выступят в Москве и Санкт-Петербурге. Москвичи смогут побывать на выступлении рэпера Басты.

VK Fest объявил хедлайнера фестиваля в столице — 16 июля на Синей сцене зрителей порадует своим шоу один из самых популярных рэп-исполнителей страны Баста. Также обновлен список артистов Москвы и Санкт-Петербурга: 15 июля в московском Парке Горького на Синей сцене вместе с ELMAN и Andro выступят TONI и MONA, а также Артур Пирожков, на Белой — INSTASAMKA, Jakone & A.V.G. + SCIRENA и «тринадцать карат», а на Фиолетовой — Zavazalsky.

1 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга к популярным исполнителям на Синей сцене также присоединятся TONI и MONA, к альтернативным музыкантам на Белой — INSTASAMKA, SQWOZ BAB и «тринадцать карат».

Ранее VK Fest анонсировал зоны фестиваля и лайнап в пяти городах. В список вошли более 100 артистов, в том числе ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, Баста, Клава Кока, МОТ, Dabro, Ramil’, Big Baby Tape, SALUKI, Wildways, Boulevard Depo и многие другие. Зрители получат шанс побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первыми увидеть технологические новинки; у всех желающих будет возможность посетить яркие фотозоны и анимационные шоу. Кроме того, гостей ждут выступления более 50 блогеров, среди которых Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, Валя Карнавал, Дмитрий Масленников и многие другие.
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Комментарии

Dmitriy
+559
Dmitriy
Да захлебнулись уже пиндосьими терминами.
час назад в 11:46
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