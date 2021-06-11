Администрация президента США Джозефа Байдена официально сняла запрет на ряд китайских приложений. Об этом рассказывают зарубежные СМИ, например, Hypebeast и The Verge.
Джо Байден издал распоряжение об отмене запрета TikTok, WeChat и еще шести китайских приложений. Ранее в 2020 году предыдущий президент, Дональд Трамп, инициировал запреты на эти приложения, назвав их угрозой национальной безопасности. После публичного заявления о будущем запрете, Трамп тогда сообщил, что он может быть отменен, если ByteDance продаст американскую часть своего бизнеса местной корпорации. Сейчас Байден обнулил все усилия предшественника в этом направлении, отменив эти запреты и указы.
Стоит отметить, что Байден не «разрешил TikTok», а просто отменил запреты. Это действие не является выражением симпатии к TikTok и WeChat в частности или Китаю в целом. Эксперты утверждают, что запрет был отменен из-за его прямолинейности и непродуманности. Сам Байден прокомментировал ситуацию так: «Мы по-прежнему признаем, что китайские власти могут представлять опасность для национальной безопасности США. Однако я не хочу пользоваться подобными методами [прямым запретом приложений] для пресечения их влияния».
Аналитики ожидают нового витка технологического противостояния — по их прогнозам, администрация президента откатила указы о запретах только для того, чтобы хорошенько всё продумать и составить более глубокий и обширный план противодействия китайским корпорациям. В итоге для тех же TikTok и WeChat всё может окончиться еще хуже, чем было при Трампе.
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P.S. Я не фанат ТикТока, но считаюсь с мнением тех, кому он нравится.