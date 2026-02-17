Top.Mail.Ru

Baza: 1 апреля Telegram будет полностью заблокирован в РФ

Олег

Telegram-канал Baza назвал дату полной блокировки мессенджера на территории России. Он ссылается на собственные анонимные источники «из нескольких ведомств».

Как пишет канал, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram* и Facebook*. Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Комментариев или опровержений со стороны властей, провайдеров или депутатов пока не поступало.

*Instagram и *Facebook признаны экстремистскими и запрещёны в РФ

-1
Источник:
Baza
Комментарии

kardigan
+4352
kardigan
Надеюсь это шутка такая к первому апреля?
2 часа назад в 13:15
#
+4825
Carter_Mayers
От этих политических и помешанных на собственном величии шкур с их Максом, можно ждать чего угодно. Бошку совсем и окончательно за последние 4 с мелочью года снесло от собственных хотелок и значимости
час назад в 13:34
#