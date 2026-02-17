Baza: 1 апреля Telegram будет полностью заблокирован в РФ



Telegram-канал Baza назвал дату полной блокировки мессенджера на территории России. Он ссылается на собственные анонимные источники «из нескольких ведомств».

Как пишет канал, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram* и Facebook*. Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.Комментариев или опровержений со стороны властей, провайдеров или депутатов пока не поступало.

*Instagram и *Facebook признаны экстремистскими и запрещёны в РФ