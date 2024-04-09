База ГИБДД упала — права не получить, машину не проверить

Подразделения ГАИ в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге сообщают о большом техническом сбое. Из-за него ведомства физически не могут обслужить клиентов.
Масштабная техническая неполадка мешает выдавать водительские удостоверения, ставить на учет автомобили. Причины сбоя не называются, но ГАИ заверяет, что специалисты уже работают над его устранением.
Масштабная техническая неполадка мешает выдавать водительские удостоверения, ставить на учет автомобили. Причины сбоя не называются, но ГАИ заверяет, что специалисты уже работают над его устранением.
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