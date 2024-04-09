База ГИБДД упала — права не получить, машину не проверить

Олег

Подразделения ГАИ в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге сообщают о большом техническом сбое. Из-за него ведомства физически не могут обслужить клиентов.

Масштабная техническая неполадка мешает выдавать водительские удостоверения, ставить на учет автомобили. Причины сбоя не называются, но ГАИ заверяет, что специалисты уже работают над его устранением.

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Источник:
Газета.ру
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Комментарии

+406
Alex82
Главное, чтобы iGuides не упал)
Сегодня в 14:01
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+36
Romario80
Да он походу и не поднимался🤣🤣
Сегодня в 14:17
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