Базовый iPhone 14 мощнее и лучше iPhone 13 Pro. Apple назвала их ключевые различия

Старший директор Apple по дизайну продуктов Ричард Дин заявил в интервью Sydney Morning Herald, что базовая модель iPhone 14 мощнее, чем iPhone 13 Pro.Топ-менеджер компании подчеркнул, что обе модели используют одинаковые чипсеты A15 Bionic, но новинка менее подвержена перегреву и троттлингу. Для этого инженеры Apple «радикально» изменили внутреннюю конструкцию девайса, разместив чипсет на алюминиевой плате, которая помогает более равномерно рассеивать тепло.Дин также отметил, что у iPhone 14 есть и другие преимущества, например, сниженный вес, увеличенное время автономной работы и более доступный ремонт, поскольку заднюю панель в новых моделях можно снять, не разбирая смартфон полностью.