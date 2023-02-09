Базовый iPhone 14 мощнее и лучше iPhone 13 Pro. Apple назвала их ключевые различия

Фархад

iPhone 14

Старший директор Apple по дизайну продуктов Ричард Дин заявил в интервью Sydney Morning Herald, что базовая модель iPhone 14 мощнее, чем iPhone 13 Pro.

Топ-менеджер компании подчеркнул, что обе модели используют одинаковые чипсеты A15 Bionic, но новинка менее подвержена перегреву и троттлингу. Для этого инженеры Apple «радикально» изменили внутреннюю конструкцию девайса, разместив чипсет на алюминиевой плате, которая помогает более равномерно рассеивать тепло.

Дин также отметил, что у iPhone 14 есть и другие преимущества, например, сниженный вес, увеличенное время автономной работы и более доступный ремонт, поскольку заднюю панель в новых моделях можно снять, не разбирая смартфон полностью.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+4237
Gabriel
Ну если уже директора подпрягли с такими речами значит продажи ну очень нужны.
Вчера в 21:59
#
Mr.Igor
+86
Mr.Igor Gabriel
Хватет искать во всем подвох, радуйтесь и наслаждайтесь жизнью.
час назад в 23:40
#
–61
NYX Mr.Igor
Какая мб радость от откровенного пи3дежа)
час назад в 23:57
#
+1
SVEKLA
Прям странные отличия. Мог ли бы и не выпускать обычный 14
Вчера в 22:31
#
+119
MusicXpess
Интересно, сколько желающих поменять 13 Pro на базовый 14й?
23 минуты назад
#