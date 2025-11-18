Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Билайн начал продажи SIM-карт в сети магазинов «Всёсмарт»

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ


Билайн расширяет каналы продаж и первым среди мобильных операторов начинает сотрудничество с федеральной сетью магазинов электроники и товаров для умного дома «Всёсмарт». В рамках партнёрства SIM-карты Билайна уже появились более чем в половине из 55 торговых точек сети, а до конца месяца станут доступны во всех. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В магазинах «Всёсмарт» представлен специальный формат SIM-карт саморегистрации. Такое решение позволяет покупателям активировать связь без визита в офис и выбрать подходящий тариф прямо при установке карты в устройство.

Партнёрство ориентировано на владельцев умных гаджетов, которым требуется специализированный тариф и удобное подключение. Совместная инициатива направлена на повышение лояльности клиентов, рост числа подключений и развитие экосистемы умных устройств.

«Сотрудничество с „Всёсмарт“ — логичный шаг в развитии наших розничных каналов. Мы предлагаем клиентам готовое решение для их умных устройств, делая подключение к сети Билайн максимально простым и удобным. Это пример партнёрства, где выигрывают все: клиенты получают комфорт и надёжность, партнёр — рост продаж и повышение привлекательности ассортимента, а рынок — новый стандарт удобства в сфере IoT», — отметил директор по развитию партнёрского канала Билайна Роман Прыганов.

Для сети «Всёсмарт» размещение SIM-карт Билайна — это расширение ассортимента и повышение удобства для покупателей. Теперь клиенты могут сразу приобрести SIM-карту для своего устройства — без дополнительных походов в другие магазины.

«Концепция сети „Всёсмарт“ предполагает не просто продажу умных устройств, а помощь в создании цифровой экосистемы. Совместно с Билайном мы делаем шаг к тому, чтобы подключение к умному дому для пользователя было максимально удобным и осуществлялось уже на самом первом этапе непосредственно в магазине», — подчеркнул заместитель генерального директора «Всёсмарт» Владимир Чайка.

В настоящее время сеть «Всёсмарт» насчитывает 55 магазинов в 20 городах России и продолжает развиваться.



Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636
erid 2VSb5xKRYVF
1
Cсылки по теме:
билайн запустил витрину с видеоиграми Steam, Epic Games и других популярных магазинов с кешбэком 10%
билайн увеличил скорость мобильного интернета в популярных парках Москвы в среднем на 19%
Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз. Пока только для клиентов билайна

Рекомендации

Рекомендации

Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране
Сбер вернул Apple Pay в Россию: как работает Вжух, здесь все что нужно знать
В Max появилась возможность, о которой пользователи Telegram и WhatsApp* даже не смеют мечтать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+35
nomer010
Всесмарт прикольный магаз. Есть чо поглазеть и потрогать.
Сегодня в 14:50
#
–6
Uragan
А новые регионы у Билайна это как всегда РОУМИНГ. Браво! Лишь бы побольше бабла срубить с проезжающих на Крым..
Сегодня в 16:11
#