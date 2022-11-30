Билайн

Билайн нашел способ оплачивать Spotify, PlayStation Network и другие популярные иностранные сервисы

Александр


На сайте оператора появилась возможность оплачивать услуги и совершать покупки в популярных иностранных сервисах прямо со счета мобильного телефона.

В разделе «Оплата услуг» под пунктом «Развлечения» доступны продление подписки на Spotify, пополнение счета аккаунта Amazon, покупка игр в PlayStation Network или приобретение PlayStation Store Card. Также «Билайн» дает своим клиентам возможность совершать внутриигровые покупки в Minecraft, Roblox, PUBG Mobile, Mobile Legends и в других играх.

Как это работает: после того, как пользователь выбирает конкретный сервис, который хочет оплатить, ему нужно указать свою почту, на которую будет отправлен код активации. После того, как нужная сумма будет списана со счета мобильного телефона, клиент «Билайна» получит подтверждение оплаты по SMS. Комиссии за совершение этих покупок оператор не берет.

Отметим, что аккаунты пользователей в иностранных сервисах, которые они пробуют оплатить, должны соответствовать ряду условий, в частности, быть зарегистрированными в регионе, отличном от РФ.
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Комментарии

tellurian
+4762
tellurian
Круто!

ВТБ приложение не работает в Москве.
2 часа назад в 11:27
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Den Prite
+121
Den Prite
Блин , только для акаунтов США . Жаль
2 часа назад в 11:31
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