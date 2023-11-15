билайн обеспечил надежную связь на всем пути следования речных трамваев по маршруту ЗИЛ–Печатники





Технические специалисты билайн провели проверку надежности мобильной связи на новом маршруте речных трамваев ЗИЛ–Печатники. Это второй регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москва-реке.

На всем пути следования нового электротранспорта Москвы клиентам билайн доступен мобильный интернет со средней скоростью не менее 46,4 Мбит/с, а максимальная скорость может достигать 290 Мбит/с. Таких показателей более чем достаточно для просмотра последней серии любимого сериала, загрузки тяжелых файлов или подключения по видео на совещание для решения рабочих задач.

Виктор Емелин, технический директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «В этом году в Москве запустили два новых регулярных маршрута речных трамваев, работающих на электромоторах круглый год. Новый вид общественного транспорта быстро набирает популярность у жителей и гостей столицы. Для того, чтобы обеспечить непрерывное качество сервиса во время поездок пассажиров по Москва-реке, мы провели дополнительную настройку сети, направив часть антенн базовых станций на русло реки. А после сотрудники технической службы проверили скорость и стабильность мобильной связи на всем маршруте, чтобы лично убедиться в отличном сервисе для наших клиентов».

Напомним, что на первом маршруте Киевская – Сердце Столицы связь билайн также стабильно работает. Средняя скорость мобильного интернета составляет не менее 40 Мбит/с, а максимальная – 181 Мбит/с.