билайн обеспечил надежную связь на всем пути следования речных трамваев по маршруту ЗИЛ–Печатники

Александр



Технические специалисты билайн провели проверку надежности мобильной связи на новом маршруте речных трамваев ЗИЛ–Печатники. Это второй регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москва-реке.

На всем пути следования нового электротранспорта Москвы клиентам билайн доступен мобильный интернет со средней скоростью не менее 46,4 Мбит/с, а максимальная скорость может достигать 290 Мбит/с. Таких показателей более чем достаточно для просмотра последней серии любимого сериала, загрузки тяжелых файлов или подключения по видео на совещание для решения рабочих задач.

Напомним, что на первом маршруте Киевская – Сердце Столицы связь билайн также стабильно работает. Средняя скорость мобильного интернета составляет не менее 40 Мбит/с, а максимальная – 181 Мбит/с.

Виктор Емелин, технический директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):

«В этом году в Москве запустили два новых регулярных маршрута речных трамваев, работающих на электромоторах круглый год. Новый вид общественного транспорта быстро набирает популярность у жителей и гостей столицы. Для того, чтобы обеспечить непрерывное качество сервиса во время поездок пассажиров по Москва-реке, мы провели дополнительную настройку сети, направив часть антенн базовых станций на русло реки. А после сотрудники технической службы проверили скорость и стабильность мобильной связи на всем маршруте, чтобы лично убедиться в отличном сервисе для наших клиентов».

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
билайн запустил витрину с видеоиграми Steam, Epic Games и других популярных магазинов с кешбэком 10%
Билайн увеличил скорость мобильного интернета в популярных парках Москвы в среднем на 19%
Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз. Пока только для клиентов билайна

Рекомендации

Рекомендации

Пользователи Android и iOS наконец cмогут переписываться друг с другом без Telegram и WhatsApp
Как общаться в Telegram и WhatsApp на Android, не заходя в них. Владельцы iPhone обзавидуются
Samsung готова обновить до OneUI 6.0 популярнейшую линейку Galaxy
Wildberries начал ставить оценки покупателям. Вот что может не понравиться работникам ПВЗ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Chimone Arika
+192
Chimone Arika
Новость-молния: Сеть "зелёная" начала работу в московском метрополитене. В настоящее время мобильная связь обеспечивается на станциях в центре Москвы — "Охотный Ряд", "Площадь революции" и "Театральная". Находясь под землей, абоненты могут делать звонки и пользоваться всеми дополнительными услугами сети.
Билайн, это был 2004 год
час назад в 11:07
#