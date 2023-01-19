Миллионы треков, персональные рекомендации и эксклюзивные альбомы — все это есть в стриминговом сервисе «VK Музыка», который теперь доступен клиентам билайна по специальной цене в 99 рублей за месяц.
Оформить подписку на «VK Музыку» можно в мобильном приложении билайна — это очень удобно, ведь деньги будут списаны прямо со счета мобильного телефона. Подключив сервис, вы сможете слушать свою любимую музыку с заблокированным экраном, без рекламы и даже тогда, когда у вас нет доступа к интернету.
Предложение о подписке за 99 рублей в месяц доступно до 20 февраля 2023 года. При оформлении подписки специальная цена будет предоставляться первые 90 дней пользования сервисом, по окончании этого периода стоимость подписки увеличится до 159 рублей в месяц.
Быстрый переход к оформлению подписки на «VK Музыке» доступен по ссылке.
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Билайн сделал доступ к «VK Музыке» еще выгоднее
Александр Кузнецов —
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
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