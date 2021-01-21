Beeper

Гендиректор и основатель производителя смарт-часов Pebble Эрик Мигиковски запустил новый проект — Beeper. Это кросс-платформенное приложение для переписки в 15 различных мессенджерах, включая iMessage.

Полный список поддерживаемых мессенджеров:
  • Whatsapp
  • Facebook Messenger
  • iMessage
  • Android Messages (SMS)
  • Telegram
  • Twitter
  • Slack
  • Hangouts
  • Instagram
  • Skype
  • IRC
  • Matrix
  • Discord
  • Signal
  • Beeper network

Сам Мигиковски пользуется своей разработкой уже около двух лет, прежде приложение называлось NovaChat.

В Beeper можно добавить аккаунты из любых поддерживаемых мессенджеров, данные передаются по протоколу Matrix с открытым исходным кодом. Приложение работает на самых популярных платформах: macOS, Windows, Linux, iOS и Android. Оно платное, абонентская плата за пользование сервисом — 10 долларов в месяц.

Beeper

Самое интересное здесь то, каким образом Мигиковски вместе со своей командой смогли заставить iMessage работать за пределами экосистемы Apple. Здесь используется примерно такой же обходной путь с туннелированием трафика, как у AirMessages и других подобных проектов, то есть переписка переадресуется через компьютер Mac, который должен быть у пользователя.

Тем, у кого такого компьютера нет, Мигиковски пришлёт iPhone с джейлбрейком. Сейчас в его запасе около полусотни взломанных iPhone 4s (правда, он не уточняет, нужно ли будет доплачивать за смартфон отдельно иле его цена включена в подписку).


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