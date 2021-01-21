Гендиректор и основатель производителя смарт-часов Pebble Эрик Мигиковски запустил новый проект — Beeper. Это кросс-платформенное приложение для переписки в 15 различных мессенджерах, включая iMessage.
Полный список поддерживаемых мессенджеров:
- Facebook Messenger
- iMessage
- Android Messages (SMS)
- Telegram
- Slack
- Hangouts
- Skype
- IRC
- Matrix
- Discord
- Signal
- Beeper network
Сам Мигиковски пользуется своей разработкой уже около двух лет, прежде приложение называлось NovaChat.
В Beeper можно добавить аккаунты из любых поддерживаемых мессенджеров, данные передаются по протоколу Matrix с открытым исходным кодом. Приложение работает на самых популярных платформах: macOS, Windows, Linux, iOS и Android. Оно платное, абонентская плата за пользование сервисом — 10 долларов в месяц.
Самое интересное здесь то, каким образом Мигиковски вместе со своей командой смогли заставить iMessage работать за пределами экосистемы Apple. Здесь используется примерно такой же обходной путь с туннелированием трафика, как у AirMessages и других подобных проектов, то есть переписка переадресуется через компьютер Mac, который должен быть у пользователя.
Тем, у кого такого компьютера нет, Мигиковски пришлёт iPhone с джейлбрейком. Сейчас в его запасе около полусотни взломанных iPhone 4s (правда, он не уточняет, нужно ли будет доплачивать за смартфон отдельно иле его цена включена в подписку).
Yes! That is EXACTLY what we're doing. I have 50 iPhone 4s sitting here at my desk.— Eric Migicovsky (@ericmigi) January 20, 2021
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