Belkin представила уникальную подставку для iPhone и несколько классных MagSafe-зарядок

Фото: Belkin
На стартовавшем мероприятии CES 2024 компания Belkin представила несколько новых аксессуаров для iPhone. О них пишет MacRumors.
Первой новинкой стала магнитная подставка, которая умеет следить за владельцем и поворачиваться вслед за ним. Бренд заявляет, что это первый в мире продукт, использующий нативный инструментарий Apple DockKit — он был представлен в iOS 17 и используется для отслеживания лиц и объектов. Самое простое применение такой подставки — запись роликов или видеозвонки, при которых вы не «привязаны» к стулу и можете заниматься своими делами в пределах комнаты. Подставка будет сама вращать телефон следом за вашими перемещениями.
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Фото: Belkin
Помимо этого, Belkin анонсировала пару GaN-станций для зарядки нескольких девайсов мощностью до 200 Ватт. Также вышли четыре зарядных устройства с поддержкой MagSafe: коврик на два места (iPhone + AirPods), подставка для iPhone, Apple Watch и AirPods одновременно, а также одиночная подставка-трансформер BoostCharge Convertible с поддержкой Qi2, которую можно поднимать и складывать, как вам удобно.
Фото: Belkin
Фото: Belkin
Фото: Belkin
Последний анонс Belkin — это магнитный пауэрбанк BoostCharge Pro с функцией подставки. Он выйдет в трех вариантах: на 5000 мАч за $59,99, на 8000 мАч за $79,99 и на 10000 мАч за $99,99. Все три модели умеют заряжать iPhone по MagSafe с мощностью до 15 Ватт.
Фото: Belkin