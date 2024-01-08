Belkin представила уникальную подставку для iPhone и несколько классных MagSafe-зарядок



Фото: Belkin





На стартовавшем мероприятии CES 2024 компания Belkin представила несколько новых аксессуаров для iPhone. О них пишет MacRumors.



Первой новинкой стала магнитная подставка, которая умеет следить за владельцем и поворачиваться вслед за ним. Бренд заявляет, что это первый в мире продукт, использующий нативный инструментарий Apple DockKit — он был представлен в iOS 17 и используется для отслеживания лиц и объектов. Самое простое применение такой подставки — запись роликов или видеозвонки, при которых вы не «привязаны» к стулу и можете заниматься своими делами в пределах комнаты. Подставка будет сама вращать телефон следом за вашими перемещениями.



