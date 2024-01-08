Belkin представила уникальную подставку для iPhone и несколько классных MagSafe-зарядок

Олег

Belkin
Фото: Belkin


На стартовавшем мероприятии CES 2024 компания Belkin представила несколько новых аксессуаров для iPhone. О них пишет MacRumors.

Первой новинкой стала магнитная подставка, которая умеет следить за владельцем и поворачиваться вслед за ним. Бренд заявляет, что это первый в мире продукт, использующий нативный инструментарий Apple DockKit — он был представлен в iOS 17 и используется для отслеживания лиц и объектов. Самое простое применение такой подставки — запись роликов или видеозвонки, при которых вы не «привязаны» к стулу и можете заниматься своими делами в пределах комнаты. Подставка будет сама вращать телефон следом за вашими перемещениями.

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Фото: Belkin
Фото: Belkin

Помимо этого, Belkin анонсировала пару GaN-станций для зарядки нескольких девайсов мощностью до 200 Ватт. Также вышли четыре зарядных устройства с поддержкой MagSafe: коврик на два места (iPhone + AirPods), подставка для iPhone, Apple Watch и AirPods одновременно, а также одиночная подставка-трансформер BoostCharge Convertible с поддержкой Qi2, которую можно поднимать и складывать, как вам удобно.

Фото: Belkin
Фото: Belkin

Фото: Belkin
Фото: Belkin

Фото: Belkin
Фото: Belkin

Последний анонс Belkin — это магнитный пауэрбанк BoostCharge Pro с функцией подставки. Он выйдет в трех вариантах: на 5000 мАч за $59,99, на 8000 мАч за $79,99 и на 10000 мАч за $99,99. Все три модели умеют заряжать iPhone по MagSafe с мощностью до 15 Ватт. 

Фото: Belkin
Фото: Belkin

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+3759
tellurian
Хороший бренд. Но цены сильно выросли как в США, так и у нас.
Вчера в 13:10
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