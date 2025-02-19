Белорусский автобренд Belgee привез в Россию два свежих и очень доступных кроссовера. Можно присмотреться

Компания Belgee назвала российские цены на два своих свежих внедорожника, которые теперь можно приобрести в РФ официально. Обе машины производства 2025 года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Модельный ряд состоит из компактного городского кроссовера X50 и среднеразмерного универсального X70. Вторая модель доступна также с полным приводом, за который придется переплатить порядка 300 тысяч рублей. В остальном же машины являются полными аналогами Geely Coolray и Atlas Pro: бензиновые турбомоторы объемом 1,5 литра мощностью 150-177 л.с. и крутящим моментом до 255 Нм, полный электропакет, мультимедиа с сенсорным дисплеем, климат-контроль, круиз-контроль и прочие опции.