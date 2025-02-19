Белорусский автобренд Belgee привез в Россию два свежих и очень доступных кроссовера. Можно присмотреться

Фото: Belgee
Компания Belgee назвала российские цены на два своих свежих внедорожника, которые теперь можно приобрести в РФ официально. Обе машины производства 2025 года.
Компания Belgee назвала российские цены на два своих свежих внедорожника, которые теперь можно приобрести в РФ официально. Обе машины производства 2025 года.
Belgee — это совместное белорусско-китайское производство, которое фактически собирает автомобили Geely под другим шильдиком. Похожий алгоритм применяется в России при производстве «возрожденного» Москвича. В 2014 году 50% акций принадлежало «БелАЗу», а с 2021 года акционерами «Белджи» являются только Реcпублика Беларусь и китайский автобренд. Производство размеcтилось в Минской области и выпускает около 60 тысяч автомобилей в год.
Цены следующие: переднеприводный X50 продается от 2,1 млн рублей, а X70 — от 2,4 млн рублей, машина всегда будет с АКПП. С полным приводом 70-ка обойдется уже в 2,7 млн. Максимальную комплектацию X70 можно приобрести за 3 млн рублей. Для сравнения, Lada Vesta в конфиге Techno’24 продается за 1,88 млн рублей, а переднеприводный Solaris HC (бывшая Creta) — от 2,65 млн.