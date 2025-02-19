Белорусский автобренд Belgee привез в Россию два свежих и очень доступных кроссовера. Можно присмотреться

Олег
Фото: Belgee
Фото: Belgee

Компания Belgee назвала российские цены на два своих свежих внедорожника, которые теперь можно приобрести в РФ официально. Обе машины производства 2025 года.

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Модельный ряд состоит из компактного городского кроссовера X50 и среднеразмерного универсального X70. Вторая модель доступна также с полным приводом, за который придется переплатить порядка 300 тысяч рублей. В остальном же машины являются полными аналогами Geely Coolray и Atlas Pro: бензиновые турбомоторы объемом 1,5 литра мощностью 150-177 л.с. и крутящим моментом до 255 Нм, полный электропакет, мультимедиа с сенсорным дисплеем, климат-контроль, круиз-контроль и прочие опции.

Belgee — это совместное белорусско-китайское производство, которое фактически собирает автомобили Geely под другим шильдиком. Похожий алгоритм применяется в России при производстве «возрожденного» Москвича. В 2014 году 50% акций принадлежало «БелАЗу», а с 2021 года акционерами «Белджи» являются только Реcпублика Беларусь и китайский автобренд. Производство размеcтилось в Минской области и выпускает около 60 тысяч автомобилей в год. 

Цены следующие: переднеприводный X50 продается от 2,1 млн рублей, а X70 — от 2,4 млн рублей, машина всегда будет с АКПП. С полным приводом 70-ка обойдется уже в 2,7 млн. Максимальную комплектацию X70 можно приобрести за 3 млн рублей. Для сравнения, Lada Vesta в конфиге Techno’24 продается за 1,88 млн рублей, а переднеприводный Solaris HC (бывшая Creta) — от 2,65 млн.

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Комментарии

+235
просто дед
А мы им свои москвичи завезли интересно ? 😂
Можно сделать Минский автосалон и устроить показ достижений в автопроме обеих стран 😂
Сегодня в 15:30
#
+4787
Carter_Mayers
Он такой же белорусский, как и Москвич «наш» типа. За китайский шлак берут три цены, хвастаясь непонятными достижениями, а по сути кроме шильдика и названия ничего там своего нет
Сегодня в 15:49
#
Volnorez Uraganov
+35
Volnorez Uraganov
Китаец с белорусским гражданством)
Сегодня в 16:29
#
tellurian
+2155
tellurian
Какой смысл? Чуть добавил и монджаро можно взять.
2 часа назад в 17:56
#
EDD
+524
EDD tellurian
А можно 8млн добавить и за 10 китайца взять😂😂
час назад в 19:09
#
EDD
+524
EDD
А это чей "убийца", стесняюсь спросить?
час назад в 19:07
#

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