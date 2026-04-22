«Белые списки» могут отменить, но только для избранных. Догадались, для кого?

Предприниматели и чиновники разработали проект поправок к работе «белых списков» мобильного интернета в РФ. О них пишет «Коммерсантъ».

не ограничивать мобильный интернет для тех, чей номер телефона связан с подтвержденным аккаунтом на «Госуслугах».

сформировать «белый список» для VPN, которые являются базовой технологией защиты данных, а не просто инструментом обхода блокировок.

предоставить аккредитованным ИТ-компаниям легальный доступ к зарубежным библиотекам и репозиториям для поддержания темпов создания отечественного ПО.