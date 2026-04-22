Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«Белые списки» могут отменить, но только для избранных. Догадались, для кого?

Олег


Предприниматели и чиновники разработали проект поправок к работе «белых списков» мобильного интернета в РФ. О них пишет «Коммерсантъ». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, первый зампред комитета Госдумы вместе с группой предпринимателей направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением модернизации «белых списков». Их хотят распространить на малый бизнес и самозанятых — в «белые списки» необходимо включать не только крупнейшие цифровые платформы, но и сотни тысяч предпринимателей, для которых интернет — единственный канал ведения бизнеса. 

Помимо этого, предлагаются следующие нововведения: 

  • не ограничивать мобильный интернет для тех, чей номер телефона связан с подтвержденным аккаунтом на «Госуслугах».
  • сформировать «белый список» для VPN, которые являются базовой технологией защиты данных, а не просто инструментом обхода блокировок.
  • предоставить аккредитованным ИТ-компаниям легальный доступ к зарубежным библиотекам и репозиториям для поддержания темпов создания отечественного ПО. 

Ранее (по неподтвержденным данным) Минцифры поручило крупным российским онлайн-площадкам блокировать своих пользователей, которые заходят с VPN. Если этого не сделать, платформу могут исключить из «белых списков» и лишить господдержки. 
1
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также