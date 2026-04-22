«Белые списки» могут отменить, но только для избранных. Догадались, для кого?

Предприниматели и чиновники разработали проект поправок к работе «белых списков» мобильного интернета в РФ. О них пишет «Коммерсантъ».
Согласно источнику, первый зампред комитета Госдумы вместе с группой предпринимателей направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением модернизации «белых списков». Их хотят распространить на малый бизнес и самозанятых — в «белые списки» необходимо включать не только крупнейшие цифровые платформы, но и сотни тысяч предпринимателей, для которых интернет — единственный канал ведения бизнеса.
Помимо этого, предлагаются следующие нововведения:
- не ограничивать мобильный интернет для тех, чей номер телефона связан с подтвержденным аккаунтом на «Госуслугах».
- сформировать «белый список» для VPN, которые являются базовой технологией защиты данных, а не просто инструментом обхода блокировок.
- предоставить аккредитованным ИТ-компаниям легальный доступ к зарубежным библиотекам и репозиториям для поддержания темпов создания отечественного ПО.
Ранее (по неподтвержденным данным) Минцифры поручило крупным российским онлайн-площадкам блокировать своих пользователей, которые заходят с VPN. Если этого не сделать, платформу могут исключить из «белых списков» и лишить господдержки.