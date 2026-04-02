Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«Белые списки» предложили вводить персонально — только неблагонадёжным абонентам

Александр

Фото freepik

Генеральный директор «ВымпелКома» (бренд билайн) Сергей Анохин предложил вводить «белые списки» сайтов выборочно — только для тех абонентов, которые вызывают сомнения. Остальным, по его мнению, следует оставить полный доступ в интернет. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

С такой инициативой Анохин выступил на конференции «Телеком 2026». Он пояснил, что у операторов есть статистика, позволяющая с уверенностью отделить добросовестных абонентов от недобросовестных, и назвал это шагом, который вернёт людям комфорт жизни, не создавая угрозы безопасности. Предложение «ВымпелКома» пока не получило официального отклика со стороны Минцифры. 

Белый список представляет собой перечень ресурсов, которые продолжают работать при ограничении мобильного интернета. Впервые Минцифры составило такой перечень в сентябре 2025 года, позднее его неоднократно дополняли, сейчас в нём около 150 сайтов и мобильных приложений. В список входят государственные ресурсы, сайты некоторых банков, транспортные и логистические приложения, маркетплейсы, магазины продуктов и товаров, ряд СМИ, онлайн-кинотеатры, а также ресурсы для бизнеса. В Минцифры заявляли, что белые списки — временная мера, связанная с необходимостью обеспечения безопасности в условиях угроз атак беспилотных летательных аппаратов.
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4400
kardigan
Интересно, как это они собираются определять?
2 апреля 2026 в 15:19
#
Mers
+5434
Mers
Вы что с приложением сделали?🤬
Удалил приложение из-за бага кнопки «назад», переустановил, думал поможет. Теперь вообще не работает.
Лента отображается, а в новость войти не могу, только в комментарии. С браузера тоже войти не могу, пишет «срок пароля истек». Вы там издеваетесь что ли? Что за криворукий ид…от Вам обновление сделал?! Блть, слов просто нет! Ска!🤬
2 апреля 2026 в 15:24
#
kardigan
+4400
kardigan Mers
Рукожопы.. сейчас исправлять лет пять будут наверное🤣
2 апреля 2026 в 17:04
#
YABLOKOFON
+478
YABLOKOFON Mers
Ахах ну в общем обновлять не буду старая стабильнее работает))
2 апреля 2026 в 17:41
#

