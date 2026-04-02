«Белые списки» предложили вводить персонально — только неблагонадёжным абонентам

Генеральный директор «ВымпелКома» (бренд билайн) Сергей Анохин предложил вводить «белые списки» сайтов выборочно — только для тех абонентов, которые вызывают сомнения. Остальным, по его мнению, следует оставить полный доступ в интернет.

С такой инициативой Анохин выступил на конференции «Телеком 2026». Он пояснил, что у операторов есть статистика, позволяющая с уверенностью отделить добросовестных абонентов от недобросовестных, и назвал это шагом, который вернёт людям комфорт жизни, не создавая угрозы безопасности. Предложение «ВымпелКома» пока не получило официального отклика со стороны Минцифры.Белый список представляет собой перечень ресурсов, которые продолжают работать при ограничении мобильного интернета. Впервые Минцифры составило такой перечень в сентябре 2025 года, позднее его неоднократно дополняли, сейчас в нём около 150 сайтов и мобильных приложений. В список входят государственные ресурсы, сайты некоторых банков, транспортные и логистические приложения, маркетплейсы, магазины продуктов и товаров, ряд СМИ, онлайн-кинотеатры, а также ресурсы для бизнеса. В Минцифры заявляли, что белые списки — временная мера, связанная с необходимостью обеспечения безопасности в условиях угроз атак беспилотных летательных аппаратов.