«Белый список» будут расширять: Минцифры принимает предложения по новым сайтам

На прошлой неделе Минцифры России начало внедрять систему «белого списка» сайтов, которые остаются доступными при ограничениях мобильного интернета, однако у операторов связи возникли расхождения в реализации этой инициативы. Как пишет у себя в телеграм-канале первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, абоненты некоторых операторов столкнулись с проблемами доступа к Rutube, в то время как у других этот сервис работает нормально. В технической поддержке заявляют, что не могут повлиять на ситуацию, что указывает на технические или интерпретационные различия в применении списка.

В Минцифры заявили, что список должен быть единым для всех операторов связи, и любые отклонения являются временным явлением. В ведомстве подчеркнули, что после перевода системы в штатный режим работы все указанные ресурсы будут доступны у всех провайдеров без исключений. Это касается как сохранения доступа к уже включенным сервисам, так и добавления новых ресурсов в будущем.

Горелкин предлагает расширить список, включив в него сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане не теряли доступ к важной местной информации во время ограничений. Он призывает пользователей направлять предложения по добавлению ресурсов через систему обратной связи на сайте Минцифры, что позволит сделать перечень более релевантным потребностям населения.
