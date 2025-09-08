«Белый список» будут расширять: Минцифры принимает предложения по новым сайтам

Фото freepik
На прошлой неделе Минцифры России начало внедрять систему «белого списка» сайтов, которые остаются доступными при ограничениях мобильного интернета, однако у операторов связи возникли расхождения в реализации этой инициативы. Как пишет у себя в телеграм-канале первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, абоненты некоторых операторов столкнулись с проблемами доступа к Rutube, в то время как у других этот сервис работает нормально. В технической поддержке заявляют, что не могут повлиять на ситуацию, что указывает на технические или интерпретационные различия в применении списка.
В Минцифры заявили, что список должен быть единым для всех операторов связи, и любые отклонения являются временным явлением. В ведомстве подчеркнули, что после перевода системы в штатный режим работы все указанные ресурсы будут доступны у всех провайдеров без исключений. Это касается как сохранения доступа к уже включенным сервисам, так и добавления новых ресурсов в будущем.