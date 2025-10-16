Белый список и приложений расширят. Вот чем разрешат пользоваться при отключении интернета



Фото freepik



Минцифры Минцифры планирует в ближайшее время обновить перечень сайтов и онлайн-сервисов, которые остаются доступными при введении ограничений на мобильный интернет. Глава ведомства Максут Шадаев пояснил, что процедура обновления списка занимает больше времени, чем изначально предполагалось, из-за необходимости согласований с другими государственными органами.

В сентябре 2025 года Шадаев заявлял о планах еженедельно обновлять «белые списки», однако на практике этот график выдерживать не удается, поскольку каждый включаемый ресурс проходит проверку и верификацию уполномоченными ведомствами. Критерием для включения является в том числе популярность среди российских пользователей.В настоящее время базовый список доступных при блокировках ресурсов включает ключевые государственные и социальные сервисы: портал «Госуслуги», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также сайты правительства и администрации президента. Также доступны личные кабинеты операторов связи «большой четверки» операторов сотовой связи.Планируется, что список будет расширен в несколько этапов. На первом этапе добавят сайты МЧС, Госдумы, Совета Федерации и Генпрокуратуры. Далее в перечень войдут дополнительные сервисы, включая банковские приложения, региональные ресурсы и популярные информационные платформы.Расширенный «белый список» сайтов будет включать в себя следующие интернет-ресурсы:«Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, Ozon, Wildberries, «Дзен», «Госуслуги», Avito, «Т‑Банк», «Сбербанк», ВТБ, «Альфа‑банк», «Банки.ру», Rutube, 2GIS, «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС, Т2, РЖД, Gismeteo, DNS, «Почта России», НСПК, «ЮниКредит Банк», «ГПБ‑банк», «Совкомбанк», «Московский кредитный банк», банк «ФК Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Россельхозбанк», сайты правительства, администрации президента РФ и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования, ПОС и «Госвеб», X5 Retail Group, «Магнит», «Кинопоиск», «Иви», HH.ru, «Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК, Pikabu, TuTu.ru, «Аптека.ру», «Фонбет» (под вопросом), «Дром», DRIVE2, IXBT, «Лемана ПРО».Для включения в список ресурсы должны соответствовать техническим требованиям безопасности: иметь российскую маршрутизацию трафика, размещать серверы на территории России, не допускать использования технологий сокрытия IP-адресов и прокси-соединений. Банковские сервисы добавляются после тщательной проверки их IP-адресов. Операторы связи уже проинформировали абонентов о текущем составе «белых списков» — они опубликованы на сайтах МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2. Регионы могут направлять предложения по включению местных сервисов (например, такси) в общий перечень доступных ресурсов.