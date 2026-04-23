Белый список обновлён — теперь там более 500 ресурсов

Александр

Фото freepik

Минцифры России расширило так называемый белый список — перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными для пользователей в периоды ограничения мобильного интернета по соображениям безопасности. В обновлённый перечень вошли сайты, IT-сервисы и приложения госкорпораций, операторов связи и IT-компаний. Всего в списке теперь насчитывается более 500 российских сервисов.

В число новых ресурсов, включённых в белый список, вошли госкорпорации «Росатом» и «Ростех», нефтяная компания «Роснефть», АО «ГЛОНАСС», а также Газпромбанк. Среди операторов связи добавлены «ВТБ Мобайл» и Next Mobile. Из IT-компаний в перечень попали 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов», а также платформа кадрового электронного документооборота HRlink. В список также включены гипермаркеты «Лента» и «Окей», служба доставки «Достависта», сеть предприятий быстрого питания «Додо Пицца», каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар», клиники «Медси» и «Мать и дитя».

Кроме того, в список включены социально значимые и волонтёрские организации: добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», волонтёрская некоммерческая организация «Добро.рф», Общероссийский народный фронт, Российское общество «Знание» и интернет-энциклопедия «Рувики». Туда также попали онлайн-кинотеатр Premier, телеканал 360°, парламентское телевидение «Дума ТВ», телеканал Соловьев Live, онлайн-СМИ Sport24, Федеральное казначейство, Государственная информационная система электронных перевозочных документов и Континентальная хоккейная лига.

В Минцифры заявили, что перечень постоянно пополняется онлайн-ресурсами, предложенными федеральными и региональными органами власти, а решение о внесении каждого ресурса принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности.
Рекомендации

Комментарии (1)

+18
Slepoy2.0
А почему нет ни одной шавермы? Вот это pizza – это конкретно западная история. В Петербурге – а это значит во всей России, должна быть шаверма.
34 минуты назад
