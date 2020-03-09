



Компания Google удалила из Play Маркета бенчмарк AnTuTu, а также связанные с ним приложения, в том числе Antutu 3DBench и AItutu Benchmark. AnTuTu — одна из наиболее популярных утилит для измерения производительности смартфонов, планшетов и других устройств.



Ссылка на скачивание приложения на сайте AnTuTu была заменена, теперь она ведёт не в Play Маркет, а на apk-файл для ручной установки. Таким образом разработчики подстраховались, чтобы не терять новых пользователей.



Причина удаления AnTuTu из Play Маркета достоверно неизвестна, но несложно догадаться, что она может быть связана с претензиями со стороны Google к китайской компании Cheetah Mobile. Считается, что она является фактическим владельцем приложения AnTuTu, хотя разработчики приложения это отрицают.



Несколько дней назад Google удалила из Play Маркета более 600 приложений Cheetah Mobile из-за того, что в них содержатся мошеннические инструменты (например, кликеры рекламы). 7 марта разработчики AnTuTu получили от Google письмо, в котором сообщалось о том, что была выявлена связь между AnTuTu и Cheetah Mobile. Компания AnTuTu в своей политике конфиденциальности указала ссылку на сайт Cheetah Mobile. Кроме того, председатель совета директоров AnTuTu Фу Шенг по совместительству занимает должность генерального директора Cheetah Mobile. Сейчас разработчики утверждают, что компания AnTuTu была создана в 2011 году, а Cheetah Mobile с 2014 года является одним из её акционеров, а не владельцем.



Менеджер по глобальному маркетингу AnTuTu Амели Лю:





7 марта команда получила электронное письмо от Google, в котором сообщалось, что Antutu является одним из связанных аккаунтов издателя Cheetah Mobile, и все приложения AnTuTu были удалены из Play Store. Но на самом деле, мы считаем, что имеет место некоторое недопонимание. AnTuTu не является связанной учётной записью Cheetah Mobil.



Antutu была основана в 2011 году, ещё до Cheetah Mobile, и является одним из первых разработчиков в Google Play. Cheetah Mobile инвестировала в нас примерно в 2014 году и с тех пор стала одним из наших акционеров. Тем не менее, мы по-прежнему сохраняем значительную долю акций и независимость компании, а также собственную независимую учётную запись Google Play. Cheetah Mobile не имела никакого отношения к нашей учётной записи в Google Play, и AnTuTu не занималась продвижением программного обеспечения Cheetah Mobile.



Мы считаем, что причиной ошибочного решения Google является то, что мы воспользовались юридическими услугами Cheetah Mobile, поэтому в нашей ссылке на политику конфиденциальности использовался адрес cmcm.com. Это то, над чем мы работаем, включая смену поставщика юридических услуг. Надеемся, Google сможет внимательно изучить учётную запись AnTuTu и, наконец, устранить это недоразумение как можно скорее.





