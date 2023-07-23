Бенчмарк AnTuTu теперь работает с автомобилями

Александр


Разработчики AnTuTu анонсировали новую версию бенчмарка — AnTuTu Auto. Как можно догадаться уже по названию, он предназначен для сравнения производительности компьютерных систем, используемых в автомобилях.

Релиз AnTutu Auto состоит 24 июля. С помощью нового приложения обладатели автомобилей с информационно-развлекательным системами  на базе Android Auto смогут оценивать скорость и плавность работы встроенных планшетов. Не исключено, что в будущем количество баллов в AnTuTu станет одним из немаловажных факторов при выборе автомобиля.

Разработчики отмечают, что на первом этапе AnTuTu Auto сможет работать только с системами, на которых получен root-доступ к системе, а это значит, что водителям придётся повозиться, чтобы разблокировать его. Не исключено, что в последующих версиях приложения такого ограничения не будет.
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Комментарии

+4246
Gabriel
Смешно. Теперь будут брать с более мощным процессором, а не мощные( электро тоже мощные и быстрые бывают)
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