Бензин в автомобилях станет полностью безвредным. Электрокары больше не нужны?

Mazda запатентовала инновационный шеститактный двигатель Turbocharged Mazda 13B Rotary Engine, способный разделять бензин на водород и углерод, что теоретически позволяет достичь углеродной нейтральности. Технология использует тепло двигателя и катализатор для разложения топлива на составляющие: водород направляется в камеру сгорания, а чистый углерод сохраняется в специальном блоке для последующей утилизации. Двигатель может работать в гибридном режиме — при нехватке водорода он переключается на обычное бензиновое сгорание.
Эффективность системы остается под вопросом — предварительные расчёты показывают, что преобразование бензина в водород может увеличить расход топлива почти в два раза. Несмотря на технологическую смелость, реализация такой системы потребует преодоления значительных инженерных сложностей, что ставит под сомнение её коммерческую жизнеспособность в ближайшей перспективе.
https://carbuzz.com/mazda-6-stroke-hydrogen-combustion-engine/