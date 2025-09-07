Бензин в автомобилях станет полностью безвредным. Электрокары больше не нужны?

Mazda запатентовала инновационный шеститактный двигатель Turbocharged Mazda 13B Rotary Engine, способный разделять бензин на водород и углерод, что теоретически позволяет достичь углеродной нейтральности. Технология использует тепло двигателя и катализатор для разложения топлива на составляющие: водород направляется в камеру сгорания, а чистый углерод сохраняется в специальном блоке для последующей утилизации. Двигатель может работать в гибридном режиме — при нехватке водорода он переключается на обычное бензиновое сгорание.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides