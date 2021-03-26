В российском сегменте интернета появился сайт, копирующий TikTok и предлагающий зарабатывать на видеороликах. Цель ресурса — кража аккаунтов соцсети.
В отличие от YouTube и Яндекс.Дзен, на данный момент TikTok не предоставляет возможностей монетизировать свои видеоролики прямо на платформе. Чтобы воспользоваться желанием блогеров заработать на своем контенте, мошенники создали страницу tiktok-business.ru и начали рассылать блогерам приглашения зарегистрироваться на «сайте TikTok для бизнеса». Этот ресурс имитирует страницу авторизации TikTok — после того, как пользователь введет свои данные для входа, поддельный сайт переадресовывает его на официальный TikTok, а введенные логин и пароль отправляет злоумышленникам. Таким образом аккаунт блогера оказывается в руках мошенников.
По словам аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, такой тип кражи аккаунтов соцсетей пришел на смену фейковым сообщениям о взломе. Похожим образом «угоняют» популярные сообщества ВКонтакте — администратору присылают предложение о сотрудничестве и дают ссылку на сайт «заказчика», на котором якобы нужно авторизоваться с помощью ВК. Администратор вводит логин и пароль, а дальше — всё по известной схеме.
Сотрудники издания «Коммерсантъ» сообщили, что подали жалобу на tiktok-business.ru в службу поддержки TikTok. Чтобы защититься от подобных схем, эксперты рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию, а также не вводить свои данные на неизвестных или подозрительных сайтах.
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