то ли

, то ли растолстевший от пива







На Emojipedia появился тизер нового набора Emoji из Unicode 14.0. Такие эмотиконы в скором времени появятся в мессенджерах и соцсетях.Среди новых эмодзи мужчина с большим животом (беременный), новые жесты руками, рукопожатия людей с разными цветами кожи, натуральный тролль, дискошар, разряженный аккумулятор, рентген, детская горка, костыль и смайлики с выражением разных эмоций.Мужчина с животом представлен во множестве вариаций — с усами и без них, с разным цветом волос и разными цветом кожи. Полнейшая вариативность на все случаи жизни. На сайте Emojipedia указано, что это новый вариант для существующего эмодзи «беременная женщина», служащий признанием того, что беременность возможна для некоторых трансгендерных мужчин и небинарных людей.Создатели эмодзи также сообщили о планах добавить ко всем эмодзи с людьми гендерно-нейтральные варианты, которые будут использоваться по умолчанию. Определить пол человека в таких эмодзи будет нельзя.Релиз Unicode 14.0 на 14 сентября. После этой даты эти и другие новые эмодзи начнут внедряться в операционные системы, мессенджеры и социальные сети, то есть повсеместно, где люди ведут переписку. Внешний вид эмодзи может отличаться в зависимости от операционной системы, но в целом дизайнеры стараются придерживаться идей, заданных стандартами Unicode.