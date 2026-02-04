Top.Mail.Ru

Бесит: когда нет возможности достучаться до «живой» поддержки и приходится бодаться с ИИ чат-ботами

Георгий
ИИ

Качество поддержки падает. Зачастую в некоторых сервисах, приходится потратить много времени, чтобы связать с «живой поддержкой» и кодовая фраза «позови человека» не работает.

В моем случае отличились Yota и МегаФон, выступив в качестве примера негативного тренда.

«Эффективные менеджеры» активно заменяют специалистов службы поддержки своими цифровыми ассистентами. Я прекрасно понимаю и принимаю такое решение на первой линии — это когда и пользователя (клиента, абонента и тд) совсем простой вопрос, на который без проблем находится ответ в поисковиках.

Однако возникают ситуации, когда чат-бот поддержки не справляется. В таких случаях, должна подключаться вторая линия и вопрос решаться с помощью оператора. Однако в МегаФоне решили, что нервные клетки абонента значительно дешевле времени специалиста поддержки.

Бесспорно, время — это самый ценный ресурс и я искренне не понимаю, почему я должен тратить его на борьбу с «искусственным интеллектом», чтобы получить ответ живого человека. В чате приложения «Помощник Елена» после нескольких уточнений не справился с моим вопросом. Далее я просто тратил время на требования позвать оператора.

Поддержка

Окей, чат с поддержкой МегаФона оказался непробиваемым. Решил позвонить. У меня сложилась теория, что если абонент дошел до звонка — значит чат не справился и уже точно надо подключать оператора к общению. Не тут то было. В МегаФоне мнение другое. Звонок растянулся на более чем десять минут и мне в очередной раз не удалось услышать оператора. Снова потрачен мой самый ценный ресурс.

Пару месяцев назад мне приходилось иметь дело с поддержкой Yota и там также мне не удалось сразу достучаться до поддержки. Живой оператор ответил примерно спустя недели после словесного боя с чат-ботом.

Кратко своим мнением о поддержке операторов я поделился у себя в Telegram-канале и пост собрал 63 комментария. Читатели поддерживают и сообщают об аналогичном опыте.

Довольно часто встречаются сообщения, что я еще потратил не так много времени. Иногда до «живой поддержки» можно днями не достучаться:

Комент

Комент

Комент

Были рекомендации сразу перейти к другому оператору:

Комент

Комент

А вот история, как человек два месяца пытался связаться с поддержкой:

Комент

Были и такие рекомендации:

Комент

Комент

Комент

Сразу говорю, я проверял — не помогло.

Комент

После поста в канале со мной связались представители компании, принесли извинения и предложили разобраться в моем вопросе, поэтому не могу не опубликовать официальный комментарий:
Сейчас нам в поддержку поступает довольно много обращений, из-за чего время ожидания оператора увеличено. Приношу извинения от лица компании за доставленные неудобства.

Обновлено №2:
Мою проблему решили в частном порядке, но это не отменяет моих претензий к доступу «человеческой поддержки». Нужно сделать выводы и провести работу над ошибками.

Что думаете по поводу непробиваемого ИИ в поддержке? Помогает или всегда должен быть доступный способ связи с оператором? Поделитесь своим мнением в комментариях.
10
Комментарии

lazex
+74
lazex
Лучшая поддержка по-прежнему в Райффайзене. Почти сразу живой человек, и всегда решит твою проблему. После них наверное Тинь. Из сотовых операторов наверное Теле2. Тоже почти сразу живой человек в чате, и реально решает твою проблему. Мегафон — тридварасы полные, достучаться до оператора практически нереально, а бот тупой как пробка, вообще ничего не понимает и не реашает.
4 февраля 2026 в 16:00
#
+15
aleksandrovich
По мне так самое днище это ozon и avito ! Это то с чем в последнее время сталкиваюсь
4 февраля 2026 в 18:57
#
Артём Болотов
+81
Артём Болотов
Любой ИИ бот — дно. Если человек пишет из приложения, значит всё базовое у него перед глазами и он уже это попробовал.
4 февраля 2026 в 22:23
#
+28
igadkiya
В МКБ только живые операторы.
А что касается Мегафона, то я до живого оператора больше 2 месяцев дозвониться не мог. Рекорд одного из звонков — 180 минут.
5 февраля 2026 в 20:12
#