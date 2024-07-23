Бесконтактная оплата на Android-смартфонах станет намного удобнее. Обладатели iPhone даже не смеют мечтать о таком

Александр



Компания Infinix представила улучшенную версию технологии NFC, которая используется для бесконтактной оплаты. Инженерам удалось решить одну из главных проблем — необходимость поиска точки, которой нужно приложить смартфон к терминалу, чтобы деньги списались.

NFC-модуль представляет собой небольшой чип, который излучает слабые волны на небольшом расстоянии. Именно поэтому иногда возникают сложности с оплатой, ведь нужно «нащупать» чипом в смартфоне чип в платёжном терминале, а поскольку их не видно сквозь корпус, это бывает затруднительно.



Инженеры Infinix создали технологию, которая получила название 720° SphereTech. Она предполагает считывание данных с NFC-модуля независимо от того, какой стороной смартфон приложен к терминалу — задней или лицевой. Второй сценарий пригодится, к примеру, ещё и в том случае, когда смартфон используется в качестве платёжного терминала — так платящий будет видеть на экране сумму списания, когда прикладывает к нему банковскую карту. В этой технологии также используются более совершенные технологии шифрование и многоуровневая аутентификация, благодаря чему транзакции сильнее защищены от хакерских атак и мошенников. Кроме того, был в два раза увеличен диапазон передачи сигнала и в три раза область его чтения.



Поддержка 720° SphereTech появится в новых смартфонах Infinix, которые будут выпущены в ближайшие месяцы. Кроме того, компания раздумывает над тем, чтобы лицензировать эту технологию другим производителям.

https://www.gizmochina.com/2024/07/23/infinix-revolutionizes-nfc-with-720-spheretech-innovation/
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Комментарии

ierom
+115
ierom
после сбоя windows в мире, сегодня в новостях сказали, что в некоторых странах до сих пор мелкие банки не восстановились, стоит задуматься о переходе на наличку)))
57 минут назад
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