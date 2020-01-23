Интернет-магазин BZFuture продолжает серию распродаж, на которых можно очень выгодно приобрести ключи для активации популярных антивирусов и получить в нагрузку пожизненную лицензию Windows 10 Pro. Даже если у вас уже установлена лицензионная Windows 10, вы можете проапгрейдить её до редакции Pro или подарить ключ активации своему другу.
Защита от вирусов требуется как компьютеру, так и смартфону. Среди антивирусных решений очень большой популярностью пользуется Kaspersky. Этот антивирус защищает от вредоносных приложений, фишинга и шпионажа и блокирует подозрительные объекты на сайтах. Кроме того, его можно использовать для защиты данных на смартфоне или планшете и контроля доступа к определённым приложениям.
Распродажа проводится на странице промо-акции:
Kaspersky Antivirus для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1156,89 руб.
McAfee Antivirus для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 979,85 руб.
Kaspersky Internet Security для 1 ПК на 6 месяцев + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1059,52 руб.
Kaspersky Total Security для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1905,91 руб.
Avast Internet Security для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1246,10 руб.
Kaspersky Internet Security для 1 Android-смартфона на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 975,77 руб.
Как покупать антивирусы на BZFuture:
Процесс покупки и получения лицензионных ключей на сайте BZFuture очень быстрый и простой. Вот как это выглядит на примере Kaspersky и Windows 10:
Перейдите на страницу акции и выберите интересующий вас продукт (например, Kaspersky с бесплатной лицензией Windows 10 Pro). Нажмите «Купить сейчас» и следуйте дальнейшим инструкциям.
На странице товара нажмите «Отправить заказ». Вы перейдёте к выбору способа оплаты. BZfuture принимает платежи и через разные платёжные системы. Самый выгодный способ оплаты — с банковской карты, привязанной к PayPal.
Оплатите заказ и подождите несколько минут, пока система добавит в ваш аккаунт лицензионные ключи.
Перейдите в раздел «Мои приобретённые заказы» — вы увидите доступные вам лицензии.
Как активировать антивирус и Windows 10 Pro приобретёнными ключами:
Скачайте антивирус (в случае с Kaspersky Internet Security — на сайте kaspersky.ru). Установите его, запустите и используйте для активации ключ, полученный от BZfuture.
Если у вас возникли какие-либо вопросы или затруднения до или после покупки ПО на сайте BZFuture, вы можете обратиться к поддержке в чате или по электронной почте service@bzfuture.com (запросы обрабатываются круглосуточно).
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