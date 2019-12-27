Сайт BZFuture устроил последнюю распродажу в этом году, на которой можно приобрести популярные антивирусные решения по очень низким ценам, а в комплекте с заказом получить бесплатную лицензию для активации Windows 10 Pro и Enterprise.
То есть вы со скидкой покупаете годовую лицензию на любой антивирус McAfee, Kaspersky, Bitdefender, Avira или программы AOMEI и MiniTool — и получаете в комплекте пожизненную лицензию Windows 10 Pro. Но если даже операционная система у вас уже активирована, стоимость лицензии антивируса привлекательная сама по себе, а «лишний» код для Windows можно передать друзьям или знакомым.Торопитесь, количество OEM-ключей для активации операционной системы ограничено.
Kaspersky Internet Security для 1 ПК на 6 месяцев + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1069,87 руб.
Kaspersky Internet Security для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1678,22 руб.
Kaspersky Total Security для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1887,30 руб.
McAfee Antivirus для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 978,26 руб.
Avira Internet Security Suite для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1327,89 руб.
Bitdefender Antivirus Plus для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1468,44 руб.
AOMEI Partition Assistant Professional 8.5 Edition + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1188,04 руб.
MiniTool ShadowMaker Pro 3.1 Standard + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1188,04 руб.
Процесс покупки и получения лицензионных ключей на сайте BZFuture очень быстрый и простой. Вот как это выглядит на примере McAfee и Windows 10:
Перейдите на страницу акции и выберите интересующий вас продукт (например, McAfee с бесплатной лицензией Windows 10 Pro). Нажмите «Купить сейчас» и следуйте дальнейшим инструкциям.
Самые выгодные спецпредложения
Если вам нужна редакция Windows 10 для организаций, вы можете получить её бесплатно в нагрузку к лицензии на антивирус по этим ссылкам:
Kaspersky Internet Security для 1 ПК на 6 месяцев + бесплатный ключ Windows 10 Enterprise LTSC 2019: цена по распродаже — 1118,81 руб.
McAfee Antivirus Plus для 1 ПК на 1 год + бесплатный ключ Windows 10 Enterprise LTSC 2019: цена по распродаже — 1048,19 руб.
Malwarebytes Anti-Malware в настоящее время считается одной из лучших программ для защиты компьютера.
Malwarebytes Anti-Malware Premium для 1 ПК на 1 год: цена по распродаже — 1792,93 руб. (используйте промокод iGuides5 для получения дополнительной скидки 5%)
Защита от вирусов требуется не только компьютеру, но и вашему смартфону. Среди антивирусных решение пользуется большой популярностью Kaspersky Internet Security для Android. Этот антивирус защищает от вредоносных приложений, фишинга и шпионажа и блокирует подозрительные объекты на сайтах. Кроме того, его можно использовать для защиты данных на смартфоне или планшете и контроля доступа к определённым приложениям.
Kaspersky Internet Security для Android (1 устройство на 1 год): цена по распродаже — 479,62 руб. (используйте промокод iGuides5 для получения дополнительной скидки 5%).
Если у вас возникли какие-либо вопросы или затруднения до или после покупки ПО на сайте BZFuture, вы можете обратиться к поддержке в чате или по электронной почте service@bzfuture.com (запросы обрабатываются круглосуточно).
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