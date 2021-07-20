



Разработчики WhatsApp обновили приложение. Одно из нововведений появилось в релизной версии мессенджера, а другое пока находится на стадии бета-тестирования.



В новых релизных версиях WhatsApp для Android и iOS появилась возможность присоединяться к групповому видеозвонку в любой момент пока он не завершился. Ранее было менее удобно — если пользователь пропускал вызов, он не мог присоединиться к видеочату. Теперь можно не опасаться, что вы не успеете ответить на звонок сразу, зайти в чат можно и позже. В Zoom и некоторых других приложениях, поддерживающих групповые видеозвонки, присоединение к беседе реализовано точно так же — появиться в ней можно в любое время, пока из неё не выйдут остальные собеседники.







Ещё до принятия видеовызова можно посмотреть информацию о том, кто именно присоединился к беседе. Это поможет решить, хотите вы зайти в чат или предпочтёте проигнорировать вызов. Кроме того, даже если вы зайдёте в чат, а затем выйдете из него, можно будет вернуться снова. Активные видеочаты отображаются во вкладке «Звонки».







В бета-версию WhatsApp для Android с номером 2.21.15.8 добавлено нововведение, которое после непродолжительного тестирования появится в релизных сборках мессенджера на поддерживаемых платформах. В настройках можно выбрать качество отправляемых фотографий, на доступно три варианта опций: автоматический выбор, лучшее качество и сильное сжатие. При выборе первой опции мессенджер сам выбирает уровень сжатия в зависимости от скорости интернета, лучшее качество можно использовать, если у вас большой запас трафика, а сильное сжатие пригодится, если трафика мало или он тарифицируется покилобайтно.







