Беспошлинный порог снизят в 4 раза, но покупать в интернете станет выгоднее

Евразийская экономическая комиссия опубликовала проект решения о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза в страны страны ЕАЭС. товаров, купленный в иностранных интернет-магазинах. В страны ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
1 апреля 2024 года порог был понижен с 1000 до 200 евро в месяц. С суммы превышения нужно платить пошлину в размере 15% и сбор за обслуживание платежей (примерно 500 рублей).
Обсуждается снижение ставки пошлины с 15% до 5%, а также постепенное уменьшение порога: предполагается, что в 2025 году он остаётся прежним, с 1 января 2026 года снизится до 100 евро, а с 1 января 2027 года до 50 евро в месяц. Если ставка пошлины действительно снизится, то покупки в интернете во многих случаях будут обходиться жителям РФ дешевле, чем сейчас.
К примеру, вот как меняется финальная плата за товар, который продаётся за 1500 евро (155 500 рублей):
- До апреля 2024 года: 1500 евро + пошлина 15% от 500 евро = 1575 евро (переплата 7800 рублей)
- В 2024 и 2025 годах: 1500 евро + пошлина 15% от 1300 евро = 1695 евро (переплата 20 200 рублей)
- В 2026 году: 1500 евро + пошлина 5% от 1400 евро = 1570 евро (переплата 7200 рублей)
- В 2027 году: 1500 евро + пошлина 5% от 1450 евро = 1572,5 евро (переплата 7500 рублей)
В ближайшие месяцы Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, ФАС и Минцифры будут дискутировать по вопросу снижения беспошлинного порога и изменения ставки пошлины. Среди предложенных вариантов будет и уменьшение порога до нуля — в этом случае придётся платить относительно небольшую пошлину за любой товар, купленный в иностранном интернет-магазине.
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