Беспошлинный порог снизят в 4 раза, но покупать в интернете станет выгоднее

Александр


Евразийская экономическая комиссия опубликовала проект решения о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза в страны страны ЕАЭС. товаров, купленный в иностранных интернет-магазинах. В страны ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

1 апреля 2024 года порог был понижен с 1000 до 200 евро в месяц. С суммы превышения нужно платить пошлину в размере 15% и сбор за обслуживание платежей (примерно 500 рублей).

Обсуждается снижение ставки пошлины с 15% до 5%, а также постепенное уменьшение порога: предполагается, что в 2025 году он остаётся прежним, с 1 января 2026 года снизится до 100 евро, а с 1 января 2027 года до 50 евро в месяц. Если ставка пошлины действительно снизится, то покупки в интернете во многих случаях будут обходиться жителям РФ дешевле, чем сейчас.

К примеру, вот как меняется финальная плата за товар, который продаётся за 1500 евро (155 500 рублей):

  • До апреля 2024 года: 1500 евро + пошлина 15% от 500 евро = 1575 евро (переплата 7800 рублей)
  • В 2024 и 2025 годах: 1500 евро + пошлина 15% от 1300 евро = 1695 евро (переплата 20 200 рублей)
  • В 2026 году: 1500 евро + пошлина 5% от 1400 евро = 1570 евро (переплата 7200 рублей)
  • В 2027 году: 1500 евро + пошлина 5% от 1450 евро = 1572,5 евро (переплата 7500 рублей)

В ближайшие месяцы Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, ФАС и Минцифры будут дискутировать по вопросу снижения беспошлинного порога и изменения ставки пошлины. Среди предложенных вариантов будет и уменьшение порога до нуля — в этом случае придётся платить относительно небольшую пошлину за любой товар, купленный в иностранном интернет-магазине.

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Комментарии

+487
den3221
Скоро болт который они закручивают из рта полезет уже! Перебор уже во всем!!!
2 часа назад в 14:48
#
tellurian
+1890
tellurian
Лишь бы плохо сделать простым людям ;(((
Хотя цель в идеале должна быть другой.
час назад в 15:34
#
+484
tomtom
Только в этих расчётах забыли приплюсовать фиксированный сбор 500 рублей и комиссию таможенного брокера еще 700. Классическая нечестная конкуренция с китайцами 🤬
час назад в 15:51
#
tellurian
+1890
tellurian tomtom
Они зависят от суммы покупки. На телефон 5000 комиссия.
55 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5979
Вася Вотафаков
Повысьте порог до 1000€ … вот это будет выгодно … А остальное все сказки для лохов.
25 минут назад
#

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