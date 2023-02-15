Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля



На 14 февраля россияне чаще всего дарили друг другу беспроводные наушники. Об этом сообщает пресс-служба «Мегафона».



Эксперты «Мегафона» проанализировали продажи в салонах оператора в преддверие 14 февраля и обнаружили, что приоритеты клиентов в вопросе подарков сместились. В 2022 году для этой цели чаще всего покупали смартфоны, умные часы и ноутбуки, однако теперь в топе продаж оказались беспроводные наушники.



На втором месте по популярности расположились умные колонки; например, «Яндекс Станция Макс» приглянулась мужчинам, тогда как «Яндекс Станцию Мини» чаще всего покупали женщины.



Тройку самых популярных подарков к празднику замыкают смарт-часы. Среди всех проданных часов лидируют Apple Watch разных моделей — на них приходится около 80%.



Любопытно, что в 2023 году больше женщин стали выбирать в качестве подарка гаджеты и «умные» устройства. При этом мужчины экономили на подарках чуть больше — их средний чек был меньше на 5%.