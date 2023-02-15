Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля

Олег

Наушники


На 14 февраля россияне чаще всего дарили друг другу беспроводные наушники. Об этом сообщает пресс-служба «Мегафона».

Эксперты «Мегафона» проанализировали продажи в салонах оператора в преддверие 14 февраля и обнаружили, что приоритеты клиентов в вопросе подарков сместились. В 2022 году для этой цели чаще всего покупали смартфоны, умные часы и ноутбуки, однако теперь в топе продаж оказались беспроводные наушники.

На втором месте по популярности расположились умные колонки; например, «Яндекс Станция Макс» приглянулась мужчинам, тогда как «Яндекс Станцию Мини» чаще всего покупали женщины.

Тройку самых популярных подарков к празднику замыкают смарт-часы. Среди всех проданных часов лидируют Apple Watch разных моделей — на них приходится около 80%.

Любопытно, что в 2023 году больше женщин стали выбирать в качестве подарка гаджеты и «умные» устройства. При этом мужчины экономили на подарках чуть больше — их средний чек был меньше на 5%. 

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Комментарии

tellurian
+5037
tellurian
Хорошо, когда не надо никому ничего дарить :) 🙃
Сегодня в 11:08
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EDD
+208
EDD
А чё, просто Валентинка уже не канает??
2 часа назад в 11:44
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EDD
+208
EDD EDD
Я вот такими вообще отделываюсь)
2 часа назад в 11:56
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