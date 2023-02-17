Бета-сборки iOS и iPadOS стали платными

Александр


Компания Apple внесла изменения в программу выпуска бета-версий обновлений своих операционных систем. Из-за этого нововведения многие пользователи потеряют возможность ставить экспериментальные апдейты.

Начиная с первых бета-версий iOS 16.4 и iPadOS 16.4 возможность скачать и установить обновления, предназначенные для разработчиков, доступна только официально зарегистрированным разработчикам. Формально так было и раньше, но существовал способ обойти это ограничение и поставить апдейт даже без аккаунта разработчика.

Разработчики делились на специальных сайтах профилями, которые позволяли получать бета-сборки iOS и iPadOS. Отныне этих профилей недостаточно. Опция, позволяющая поставить экспериментальный апдейт, появится в системных параметрах только в том случае, если на устройстве используется тот же аккаунт, который зарегистрирован в качестве разработчика в Apple Developer Program. Быть (или хотя бы числиться) разработчиком приложений для iOS и iPadOS — платная услуга, за неё нужно платить 99 долларов в год. В России платежи и переводы в пользу Apple сильно затруднены из-за санкций.

Чуть ранее Apple начала бороться с сайтами, на которых распространяются профили, позволяющие устанавливать бета-версии iOS и iPadOS. Борьба оказалась малоэффективной, поэтому компания прибегла к более серьёзным ограничениям.

Публичные бета-версии iOS и iPadOS остаются бесплатными для обычных пользователей. Они проходят более тщательное тестирование и выходят позже сборок для разработчиков. Зарегистрироваться для их получения можно на сайте Apple Beta Software Program.
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Комментарии

Mers
+4325
Mers
Ну так Бета версии «для всех» никуда не денутся, так что все нормально.
Сегодня в 10:57
#
+249
Alex82 Mers
Ну да, вчера установил, никому не «заносил»😄
Сегодня в 11:35
#
Dmitriy
+402
Dmitriy
Бета и девелоперские — разные версии. Но я, даже имея dev-доступ, сборки для девелоперов не ставлю, как показывает практика, они зачастую более далеки от релизной.
2 часа назад в 11:53
#
tellurian
+5051
tellurian Dmitriy
Как правило они одинаковые. Иногда выходят день в день и номера строк одинаковые.
2 часа назад в 11:54
#
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