Компания Apple выпустила свежие бета-версии своих операционных систем iOS и iPadOS. Они доступны любым пользователям iPhone и iPad, зарегистрированным в Apple Beta Software Program.
С выпуска релизных сборок iOS 14 и iPadOS 14 прошло всего несколько дней, поэтому Apple не успела добавить в бета-версии iOS 14.2 и iPadOS 14.2 ничего нового. Все нововведения будут добавляться по мере развития этих обновлений. Большого смысла устанавливать эти апдейты сейчас нет, поскольку они экспериментальные, и с ними могут возникать проблемы.
Странным образом компания пропустила номерное обновление 14.1. Вероятно, это связано с тем, что в 14.2 будет довольно много нововведений, а апдейт 14.1 «зарезервирован» под небольшие исправления, которые Apple рассчитывает внести в iOS и iPadOS в ближайшие недели или месяцы. Также есть вероятность, что iOS 14.1 выйдет вместе с новыми моделями iPhone, выпуск которых, по слухам, состоится в ноябре.
Для получения бета-сборок iOS и iPadOS нужно зайти на сайт Apple, залогиниться и принять условия участия в программе тестирования. После этого можно проверить наличие обновления через системные настройки устройства — если оно доступно, то скачается по Wi-Fi и установится с сохранением всех приложений и пользовательских данных.
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Скорость мангуста прям у публикации. :)