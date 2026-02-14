Top.Mail.Ru

Бета-версия Android 17 стала доступна всем желающим

Компания Google выпустила первую публичную бета-версию операционной системы Android 17. График релизов был пересмотрен, а число тестовых сборок сокращено до двух. Вторая бета-версия ожидается в марте, а стабильный релиз выйдет во втором квартале этого года. Ранее публичному тестированию предшествовали несколько экспериментальных сборок Developer Preview, которые теперь заменила программа Android Canary с ежемесячными обновлениями.

Одним из ключевых изменений в Android 17 Beta 1 стала улучшенная поддержка планшетов. Система игнорирует ограничения по ширине и ориентации экрана, заложенные в коде приложений, ориентированных на новую версию API, что обеспечивает более комфортную работу на устройствах с большим экраном. Исключение сделано для игр, разработчики которых по-прежнему могут задавать собственные параметры.

В Android 17добавлена нативная поддержку современного видеокодека VVC (также известного как H.266), который обеспечивает более эффективное сжатие по сравнению с предшественниками. Разработчики также улучшили механизм освобождения оперативной памяти, что призвано снизить нагрузку на процессор, повысить автономность и производительность.

Android 17 предлагает новый инструмент в API, обеспечивающий плавный переход между режимами съёмки на разных камерах. При переключении с фото на видео и обратно исчезают видимые задержки и зависания. Изменения коснутся как системного приложения камеры, так и сторонних разработок. Ряд других нововведений ориентирован на разработчиков и улучшает среду создания приложений.

Установить тестовую сборку могут владельцы смартфонов Google начиная с модели Pixel 6. Для этого необходимо зарегистрировать устройство в программе бета-тестирования Android Canary. Обновление придёт «по воздуху» через меню настроек. Для возврата к стабильной версии Android 16 потребуется сброс к заводским настройкам.
