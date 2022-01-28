Бета-версия iOS 15.4 представила список новых эмодзи, которые были показаны прошлой осенью.В сентябре Unicode завершил обновление Emoji 14.0. Релиз включает в себя 37 совершенно новых смайлика, а с учетом всех цветовых вариаций общее количество составляет 838 символов.Список новых эмодзи пополнили: тролль, руки сложенные в форме сердца, коралл, рентгеновский снимок, беременный мужчина и другие.Смайлики автоматически станут доступны для ваших iPhone и iPad сразу после обновления до бета-версии iOS 15.4.