IMG_0055-1.png

Бета-версия iOS 15.4 представила список новых эмодзи, которые были показаны прошлой осенью.

В сентябре Unicode завершил обновление Emoji 14.0. Релиз включает в себя 37 совершенно новых смайлика, а с учетом всех цветовых вариаций общее количество составляет 838 символов.

emojipedia-sample-images-draft-e.png
  
Список новых эмодзи пополнили: тролль, руки сложенные в форме сердца, коралл, рентгеновский снимок, беременный мужчина и другие. 
Смайлики автоматически станут доступны для ваших iPhone и iPad сразу после обновления до бета-версии iOS 15.4.

File.png


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

9to5mac 9to5mac

Ссылки по теме:

Вышли первые бета-версии iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4 и macOS Monterey 12.3 Вышли первые бета-версии iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4 и macOS Monterey 12.3

iOS 15.4 получила долгожданную фишку. Вам точно понравится! iOS 15.4 получила долгожданную фишку. Вам точно понравится!

Apple наконец вернула обещанную функцию в iPadOS 15.4 и macOS 12.3. Хотите попробовать? Apple наконец вернула обещанную функцию в iPadOS 15.4 и macOS 12.3. Хотите попробовать?