Бета-версия iOS 15.4 представила список новых эмодзи, которые были показаны прошлой осенью.
В сентябре Unicode завершил обновление Emoji 14.0. Релиз включает в себя 37 совершенно новых смайлика, а с учетом всех цветовых вариаций общее количество составляет 838 символов.
Список новых эмодзи пополнили: тролль, руки сложенные в форме сердца, коралл, рентгеновский снимок, беременный мужчина и другие.
Смайлики автоматически станут доступны для ваших iPhone и iPad сразу после обновления до бета-версии iOS 15.4.
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