Бета-версия macOS Sonoma исполняет давнюю мечту пользователей Chrome, Edge и Firefox

Олег
macOS

Компания Apple внедрила долгожданное разрешение в свежую бета-версию macOS 14 Sonoma. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о менеджере паролей, встроенном в macOS, или «Связке ключей». До сих пор воспользоваться автоподстановкой логинов и паролей от своих аккаунтов можно было лишь в нативном Safari, а другие браузеры предлагали собственные менеджеры паролей. Приходилось либо полностью импортировать свои аккаунты в сторонний браузер, либо вручную заполнять там необходимые аккаунты.

macOS
Фото: Ricky Mondello

С выходом macOS Sonoma это неудобство наконец будет разрешено. Теперь Apple открыла доступ сторонним браузерам ко встроенному менеджеру паролей. Пользователи Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox и любых других браузеров могут пользоваться автозаполнением паролей и 2FA-кодов из «связки ключей» iCloud, а также добавлять туда новые аккаунты аналогично Safari. Это действительно большое событие, которое серьезно упростит переход с Safari на другие браузеры без ущерба для приватности аккаунтов. 
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Влад Паламарчук
+18
Влад Паламарчук
Я сделаю свой браузер и украду все ваши пароли
Сегодня в 09:34
#
tellurian
+4861
tellurian
Вопрос безопасности этого.
Сегодня в 11:25
#
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