Бета-версия macOS Sonoma исполняет давнюю мечту пользователей Chrome, Edge и Firefox

Компания Apple внедрила долгожданное разрешение в свежую бета-версию macOS 14 Sonoma. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, речь идет о менеджере паролей, встроенном в macOS, или «Связке ключей». До сих пор воспользоваться автоподстановкой логинов и паролей от своих аккаунтов можно было лишь в нативном Safari, а другие браузеры предлагали собственные менеджеры паролей. Приходилось либо полностью импортировать свои аккаунты в сторонний браузер, либо вручную заполнять там необходимые аккаунты.
Фото: Ricky Mondello
С выходом macOS Sonoma это неудобство наконец будет разрешено. Теперь Apple открыла доступ сторонним браузерам ко встроенному менеджеру паролей. Пользователи Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox и любых других браузеров могут пользоваться автозаполнением паролей и 2FA-кодов из «связки ключей» iCloud, а также добавлять туда новые аккаунты аналогично Safari. Это действительно большое событие, которое серьезно упростит переход с Safari на другие браузеры без ущерба для приватности аккаунтов.