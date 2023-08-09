Бета-версия tvOS 17 раскрыла будущие девайсы Apple, и там не только iPhone 15

iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2

iPhone 14,1

iPhone 14,9.

Разработчики обнаружили упоминания будущих девайсов в коде прошивки для Apple TV. Об этом пишет Rozetked.Согласно источнику, сборка tvOS 17 Developer beta 5 оказалась богата на утечки. Например, там перечислены шесть моделей будущих iPhone: