Бета-версия tvOS 17 раскрыла будущие девайсы Apple, и там не только iPhone 15

Олег

Vision Pro


Разработчики обнаружили упоминания будущих девайсов в коде прошивки для Apple TV. Об этом пишет Rozetked.

Согласно источнику, сборка tvOS 17 Developer beta 5 оказалась богата на утечки. Например, там перечислены шесть моделей будущих iPhone:

  • iPhone15,4
  • iPhone15,5
  • iPhone16,1
  • iPhone16,2
  • iPhone 14,1
  • iPhone 14,9.
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Обратите внимание, что в линейке iPhone 15 ожидаются всего четыре модели, но в прошивке указаны шесть. Можно предположить, что «лишние» — это две конфигурации iPhone SE 4. Если это так, то остаются два варианта: либо смартфон будет представлен и инсайды окажутся неверными, либо релиз отменен и Apple просто забыла удалить эти артикулы из ПО.

Но это еще не все. Помимо новых iPhone, в прошивке обнаружено упоминание еще одного неизвестного устройства — Magic Battery. Разработчики говорят, что это аккумулятор для анонсированной на WWDC 2023 гарнитуры Apple Vision Pro; ранее уже сообщалось, что он будет внешним. Никаких подробностей об этой батарейке не сообщается. 

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Источник:
Rozetked
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Комментарии

tellurian
+4911
tellurian
Как можно в свежей прошивке забыть удалить то, чего не было в предыдущей?
Я не понял.
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