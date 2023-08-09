Бета-версия tvOS 17 раскрыла будущие девайсы Apple, и там не только iPhone 15

Разработчики обнаружили упоминания будущих девайсов в коде прошивки для Apple TV. Об этом пишет Rozetked.
Согласно источнику, сборка tvOS 17 Developer beta 5 оказалась богата на утечки. Например, там перечислены шесть моделей будущих iPhone:
- iPhone15,4
- iPhone15,5
- iPhone16,1
- iPhone16,2
- iPhone 14,1
- iPhone 14,9.
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Обратите внимание, что в линейке iPhone 15 ожидаются всего четыре модели, но в прошивке указаны шесть. Можно предположить, что «лишние» — это две конфигурации iPhone SE 4. Если это так, то остаются два варианта: либо смартфон будет представлен и инсайды окажутся неверными, либо релиз отменен и Apple просто забыла удалить эти артикулы из ПО.
Но это еще не все. Помимо новых iPhone, в прошивке обнаружено упоминание еще одного неизвестного устройства — Magic Battery. Разработчики говорят, что это аккумулятор для анонсированной на WWDC 2023 гарнитуры Apple Vision Pro; ранее уже сообщалось, что он будет внешним. Никаких подробностей об этой батарейке не сообщается.
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