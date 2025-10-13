Без рекламы и спама: в России появилась функция звонков только между друзьями в приложении Blink

На фоне блокировок звонков в популярных мессенджерах Blink добавил возможность общаться привычным способом внутри приложения. Теперь пользователи смогут без ограничений созваниваться со знакомыми в Blink.

