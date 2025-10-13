Без рекламы и спама: в России появилась функция звонков только между друзьями в приложении Blink

Олег

Blink


На фоне блокировок звонков в популярных мессенджерах Blink добавил возможность общаться привычным способом внутри приложения. Теперь пользователи смогут без ограничений созваниваться со знакомыми в Blink.

Звонки доступны с интерактивной карты, где отображается текущее местоположение друга, из его профиля или совместного чата. При этом каждый сам решает, когда и с кем общаться, и пользоваться ли функцией: ее можно отключить в настройках приватности.

Ключевая особенность сервиса – закрытый доступ. Только друзья, которых добавили в контакт-лист, могут позвонить или увидеть местоположение. Это делает звонки удобными – без лишних функций и навязанных сценариев, и безопасными – никаких случайных входящих. Аудиозвонки уже доступны на устройствах iOS и Android — чтобы они появились, достаточно просто обновить приложение. 

Помимо звонков в Blink есть функция «Люди вокруг», которая помогает знакомиться с новыми людьми в радиусе 3 км. Простое «встряхивание» смартфонов рядом позволяет показать друзьям, что вы вместе. Также Blink предлагает пользователям мини-игры, отправку стикеров со звуком, возможность видеть скорость передвижения и заряд телефона друзей. 

-2
Рекомендации

Комментарии

+754
pincher
Blink — это мессенджер и геосоциальная сеть, принадлежащая российской компании-разработчику Blink (Макс Климчук). Хорошая попытка… но нет!
час назад в 17:36
#