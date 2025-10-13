Без рекламы и спама: в России появилась функция звонков только между друзьями в приложении Blink

На фоне блокировок звонков в популярных мессенджерах Blink добавил возможность общаться привычным способом внутри приложения. Теперь пользователи смогут без ограничений созваниваться со знакомыми в Blink.
Ключевая особенность сервиса – закрытый доступ. Только друзья, которых добавили в контакт-лист, могут позвонить или увидеть местоположение. Это делает звонки удобными – без лишних функций и навязанных сценариев, и безопасными – никаких случайных входящих. Аудиозвонки уже доступны на устройствах iOS и Android — чтобы они появились, достаточно просто обновить приложение.
Помимо звонков в Blink есть функция «Люди вокруг», которая помогает знакомиться с новыми людьми в радиусе 3 км. Простое «встряхивание» смартфонов рядом позволяет показать друзьям, что вы вместе. Также Blink предлагает пользователям мини-игры, отправку стикеров со звуком, возможность видеть скорость передвижения и заряд телефона друзей.